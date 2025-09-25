Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 25. 21:06 ::

Korábban többször is leszavazták, de most jól jönne a bajban a Mi Hazánk-javaslat: Lázár pedofilkasztrációval mentené a helyzetet

Sopronba utazott csütörtökön Lázár János, ahol újabb Lázárinfót tartott. Az építési és közlekedési miniszter előbb beszélt a térség helyzetéről, majd rátért a Szőlő utcai javítóintézet ügyére.

Lázár ezzel kapcsolatban így fogalmazott: amikor egy gyerekkel szemben valaki erőszakot követne el, azzal szemben halálbüntetés lenne az igazság. Az Európai Unió ezt tiltja.

Ezért a tárcavezető két javaslatot tesz a kormány asztalára:

az egyik, hogy aki pedofil bűncselekményt követ el, az kapjon tényleges életfogytiglani börtönbüntetést, vagyis „rohadjon meg a börtönben”,

a másik, ami pedig Európában már létezik, az a kémiai kasztrálás, vagyis hogy „a pedofilokat ki kell herélni, nincs más megoldás, ezt be kell vezetni.”

Lázár kitért arra, hogy az elmúlt 72 órában néhány sajtótermék és véleményvezér alaptanul vádolta meg a kormány egyik tagját, utalva Semjén Zsoltra. A helyszínen is megjelent egy ezt firtató tábla, melyen az állt: „ki az a Zsolti bácsi?”

– Akik ezért fizetnek a parlamenti kérdezőknek, az újságíróknak és itt is, azok a magyar államot akarják meggyengíteni, a kormányt akarják ellehetetleníteni alaptalan vádakkal. A Fideszben és a kormányzatban egyetlen pedofil sincs – jelentette ki, hozzátéve, hogy a rágalmazóknak felelniük kell a tetteikért.

(24 nyomán)

Korábban írtuk: