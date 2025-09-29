Anyaország :: 2025. szeptember 29. 21:46 ::

Sajtópert vesztettek Magyarék az Index ellen, mert a bíróság szerint a lap csak véleményt közölt, mikor azt írta, brutális szja-emelésre készülhet a Tisza

Megnyerte az Index azt a sajtó-helyreigazítási pert, amit a Tisza Párt indított a lap ellen, miután előbbi augusztus végén egy dokumentum alapján arról írt, hogy „brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt”.

Magyar Péter, a Tisza elnöke a nap folyamán korábban arról írt, hogy bírósági beadványában az Index „azzal terel és védekezik, hogy a hazug adóemeléses cikkük nem is a Tisza Pártról szólt. Azt is hazudják a bíróságnak, hogy ők nem jelentették ki egyértelműen, hogy a hamisított feljegyzés a Tisza Párt programja vagy állásfoglalása lenne”. Ekkor Magyar még magabiztosan nyilatkozott, a bíróság azonban végül az Indexnek adott igazat.

Minderről külön cikkben számolt be a lap, ebben olvasható, hogy a Fővárosi Törvényszék azért utasította el a Tisza Párt kerestetét, mert megállapításuk szerint

az Index által ismertetett információk véleménynek minősülnek, amire nem lehet helyreigazítást kérni. Az Index írásában nem tényként közölte a párt tervezetét, hanem egy lehetséges forgatókönyvként mutatta be, erre utalt maga a cím is.

Itt emeli ki külön a lap is, hogy a kérdéses cikk címében feltételes módban írtak, és csak az jelezték, hogy a brutális adóemelésre csak készülhet a Tisza Párt az általuk forrásként kezelt dokumentum szerint.

Magyar Péter az ítéletre úgy reagált, hogy „a diktatúrákat idéző ítéletben az szerepel, hogy ugyan össze-vissza hazudozott az Index a Tisza Párt programjáról, de mivel az »csak« egy vélemény, ezért nem kötelezi a bíróság az orbáni propagandát a hamis állítás helyreigazítására.

– Ezek szerint holnap bármelyik sajtótermék megírhatja egy általa hamisított dokumentumra hivatkozva, hogy Orbán Viktor embert akar ölni – tette hozzá a Tisza Párt elnöke, aki azt emelte ki, hogy az Index cikke után a komplett kormánypropaganda átvette a sejtetett információt, és már tényként közölték, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén adóemelésre készül.

A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz áfa perköltséget kell fizetnie az Indexnek. A lap az ügyről beszámoló cikkében jelezte, hogy elvárják Magyar Pétertől, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot a szerkesztőségüktől.

(24 nyomán)