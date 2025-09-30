Anyaország :: 2025. szeptember 30. 07:53 ::

Öt év börtönt, és - ami a legfontosabb - öt év közügyektől eltiltást ér egy csecsemő élete Szombathelyen

Idegesítette a sírása, ezért úgy megrázta az akkor kéthetes gyermekét egy szombathelyi nő, hogy a kislány maradandó fogyatékosságot szenvedett. Az eset 2024-ben történt, most tárgyalták az ügyet.

Az RTL híradójának riportja szerint nem ez volt az első eset, hogy a nő bántalmazta a gyermekét: előfordult, hogy befogta a száját, a fejét a matracba nyomta vagy bedobta a kiságyba. Az a bántalmazás viszont, amiért most elítélték, bőven túltett ezeken is. A vád szerint a nő a hónaljánál ragadta meg a kicsit, és „legalább közepes nagyságú erővel” megrázta. A gyermek feje előre-hátra, jobbra-balra csapódott.

A bántalmazás következtében a gyermek maradandó fogyatékosságot szenvedett. Az ügyben eljáró bíró szavai szerint soha nem fog tudni beszélni, járni, látni, a kiterjedt agyi területek elhalása miatt soha nem lesz képes önmaga ellátására, ágyban fekvő betegként 24 órás felügyeletet és ápolást igényel. Hosszútávú túlélési esélyei minimálisak.

A nő beismerte tettét, ahogy az apa is elismerte felelősségét, aki több alkalommal is észlelte, hogy a párja durván bánik a csecsemővel, de nem tett semmit ennek megakadályozására. A férfinak kiskorú veszélyeztetése miatt kellett felelnie, őt jogerősen 1 év 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A nőt életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt ítélte el a bíróság, 5 év börtönre és 5 év közügyektől való eltiltásra. Miután enyhítésért fellebbezett, az ügy folytatódik.

A bántalmazott gyereket kiemelték a családjából, jelenleg intézetben van.

