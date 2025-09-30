Anyaország :: 2025. szeptember 30. 18:02 ::

Parlamenti vita: a Fidesz hirtelen aggódni kezdett a politikai vetélytársak dehumanizálása miatt

A parlament megkezdte a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló határozati javaslat vitáját.

Előterjesztő: a demokráciákban egyre inkább terjed az erőszak

A politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló határozati javaslatot Kósa Lajos (Fidesz), a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke ismertette.

A képviselő úgy fogalmazott, hogy még nincsen kampány, csak az "előszele fújdogál", de már kétségbeejtő mértéket öltött az erőszak, az agresszió. Mi lesz a kampányban, ha már most ott tartunk, hogy újságírókat lehet lökdösni, kérdező embereket lehet inzultálni, éles lőszerrel járnak lakossági fórumra? - tette fel a kérdést.

Kósa Lajos kiemelte, az látszik, hogy a demokráciákban egyre inkább terjed az erőszak, ami akár már az életet is fenyegeti. Ezt észleve a honvédelmi és rendészeti bizottság határozatot készített, amelynek lényege, hogy elítélnek mindenfajta politikai agressziót, és arra kérik a pártokat, hogy csatlakozzanak ehhez az indítványhoz. A pártokat arra is kérik, hogy a kampány során és azon kívül is adják meg a tiszteletet egymásnak és a választóknak - tette hozzá. Emellett elítélik a digitális térben látható agressziót, és fellépnek annak terjedése ellen - jelentette be.

A javaslat felszólítja a kormányt, hogy lépjen fel az olyan nyilvánvalóan agresszív cselekmények ellen, mint az, hogy a Tisza Párt egyik politikusa többször is éles lőfegyverrel vesz részt a párt gyűlésein - emelte ki.

Az indítvány felkéri a kabinetet, hogy tekintse át a jogszabályokat és szigorítsa a fegyvertartáshoz kapcsolódó szabálysértési eljárást - közölte. Indoklásként azt mondta, hogy ha a fegyvertartási szabályok megsértése miatt szabálysértési eljárás indul, akkor csak azt a lőfegyvert lehet elkobozni, amivel a szabálysértést elkövették, de a fegyvertartási engedélyt nem lehet visszavonni vagy felfüggeszteni. A rendőrök ezért azzal szembesültek, hogy Ruszin-Szendi Romulusz szabályosan tud még egy lőfegyvert tartani - tette hozzá.

A javaslat arra is felkéri a kormányt, hogy nézze meg, melyek azok a szervezetek, amelyek rendkívüli agresszivitást és fizikai erőszakot mutatnak a politikai tevékenységük során, majd lépjen fel ellenük - ismertette a részleteket. Emlékeztetett, hogy az Antifa nevű szervezetet már terrorszervezetté nyilvánították.

Kósa Lajos úgy fogalmazott: minden a verbális erőszakkal kezdődik, amikor politikusok elfogadhatatlan jelzőkkel illetik a versenytársaikat, vagy a választópolgárokat. A legdurvább erőszakos bűncselekmények nem azzal kezdődnek, hogy valaki előveszi a sörétes puskát és elkezd lövöldözni, hanem úgy indulnak, hogy valaki dehumanizálja a politikai vetélytársát vagy a más politikai nézeten lévőket. Aztán a vége az lesz, hogy egy ilyen hangulatban jön egy "félnótás", és megpróbálja lelőni a szlovák miniszterelnököt, mert nem ért egyet a politikájával - szögezte le.

Senki nem visel véletlenül éles lőfegyvert, Ruszin-Szendi Romulusz teljesen tudatosan követte el ezt a bűncselekményt, ami eleve agresszivitást sugall - ismertette meglátásár.

Kósa Lajos zárásként azt javasolta, hogy emellett gondolják át például a rágalmazás büntetési tételeit. Ha valaki teljesen nyilvánvaló hazugságot ír le egy sajtótermékben, jogtalanul letilt nyilvánosságról pártelnököt, akkor miért ne járnának el vele szemben úgy, hogy ezt ezerszer meggondolja? - tette fel a kérdést.

Kormány: megálljt kell parancsolni az erőszaknak

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára nagyon fontosnak nevezte az országgyűlési határozati javaslatot, amelyet a kormány is támogat. Elmondta, az előterjesztés egy olyan helyzetre reagál, amelyre 35 évvel ezelőtt senki nem gondolt: valaki éles, élet kioltására alkalmas lőfegyverrel megy beszédet tartani egy politikai gyűlésre.

Rögzítette, megálljt kell parancsolni az erőszaknak. "Épphogy megszabadultunk a gumilövedékes erőszaktevőtől, Gyurcsány Ferenctől, és máris itt van a következő agresszív politikus, Ruszin-Szendi Romulusz személyében" - fogalmazott, emlékeztetve arra, hogy a gyülekezési törvény szerint tilos egy gyűlésre lőfegyvert vinni.

Véleménye szerint a Tisza Párt megjelenésével az erőszak is magasabb szintre lépett a magyar politikában. Magyar Péter agresszív volt a családjával, a feleségével, így a politikai közösségébe is olyan embereket hív, akik szintén erőszakosak, agresszívek és másokat bántalmaznak - tette hozzá.

Azt kérdezte, hogy a Tisza Párt szakértője miért vitte magával a fegyverét a politikai gyűlésekre. Lőni akart vele? Szerinte mindegyik frakció tagja kapott már fenyegetéseket, de ezért "sem nem mentünk zsírleszívásra, sem nem hordunk magunknál fegyvert".

Úgy összegzett, józan, békés gondolkodású ember nem fogja elfogadni, bármit is mond Ruszin-Szendi Romulusz ennek kapcsán, mert ez csak veszélyt hordoz.

Rétvári Bence elmondta, a tiszás politikus cselekedete a büntető törvénykönyv és a szabálysértési törvény alapján is jogszabálysértő volt.

Fidesz: meg kell állítanunk az erőszakot!

Németh Szilárd (Fidesz) azt mondta, a Fidesz-frakció támogatja az országgyűlési határozati javaslatot és felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki a fizikai és a digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat. Azt kérte, a kormány tekintse át a fegyvertartással és a fejlődéssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat és szükség esetén szigorítsa azokat. Meg kell előznünk, meg kell állítanunk az erőszakot, meg kell védenünk Magyarország békéjét és a magyar állampolgárok biztonságát - hangoztatta.

Példátlan és teljességgel ellentmond a józan észnek, hogy a Tisza Párt honvédelmiminiszter-jelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke éles lőfegyverrel jelent meg egy gyűlésen a színpadon - mondta.

Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában, sem annak, aki odavitte - mondta. Hozzátette, Magyarország a béke és a biztonság szigete, ehhez képest egy katonaember pisztollyal a zsebében áll ki reménybeli választói elé. A Tisza Párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával - fogalmazott, hangsúlyozva, fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a magyar közéletben.

Szólt arról, hogy a közélet fizikai és digitális tereiben is megjelenő erőszak veszélyt jelent a közbiztonságra és ellehetetleníti a valódi, érdemi vitát, felerősíti a hazugságokon alapuló rágalmakat, becsületsértő megnyilvánulásokat, a karaktergyilkosságot. Beszélt "a Szőlő utcai álhírbotrányról", Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő és egy ferences szerzetes vitájáról, valamint az Antifa terrorszervezetté nyilvánításáról.

DK: színtiszta propaganda az indítvány

Földi Judit (DK) azt mondta, a határozati javaslat szép szavakat sorol, hogy a közéletben nincs helye uszításnak, ezekkel egyetlen szó változtatása nélkül egyetérthetnének. Csakhogy ezt pont azok mondják, akik az elmúlt másfél évtizedben módszeresen felépítették a magyar közélet gyűlöletre és ellenségképekre épülő szerkezetét - tette hozzá.

Az indítványt "színtiszta propagandának" nevezte, a kormány a parlament felkérése nélkül is léphetett volna a politikai erőszak megfékezése érdekében. A kormánynak nem kellene mást tennie - folytatta -, mint leállítani annak finanszírozását.

Szerinte a Fidesz lassan 20 éve következetesen munkálkodik a magyar társadalom megosztásán, számolatlan milliárdokat költve a gyűlölet felkorbácsolására. A kormánypárti média és a közpénzben finanszírozott plakátkampányok évek óta azt sulykolják, hogy az ellenzék, a civilek, vagy éppen a független újságírók nem csak tévednek, hanem hazaárulók, ügynökök, a nemzet ellenségei - mondta.

Földi Judit tartalmilag üresnek nevezte a javaslatot, elmondva, abban nincs határidő, nincs benne felelős intézmény, nincsen monitoring és nincsen számonkérhetőség.

Mi Hazánk: a kormánynak inkább lapítania kellene

Novák Előd (Mi Hazánk) azt mondta: a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz ügyében a kormányoldalnak inkább lapítani kellene. Ők adtak neki fegyverviselési engedélyt, egymilliárdos szolgálati lakást, havi 1,3 milliós nyugdíjat - tette hozzá.

A Mi Hazánk vezérszónoka megjegyezte: a hallgattassék meg a másik fél elv alapján meg kellene hallgatni Ruszin-Szendi Romuluszt is legalább egy bizottsági ülésen - emelte ki.

Később afelől is érdeklődött, hogy kik a felelősök a volt vezérkari főnök ügyei miatt.

Független: álságos és hazug a javaslat

Csárdi Antal (független) azt kifogásolta, hogyan nyújthattak be "ilyen csúsztatásokkal teli, álságos, álszent, és hazug határozati javaslatot", amelyben az előterjesztők úgy állítják be magukat, mintha áldozatai és nem "a kiagyalói és megvalósítói" lennének annak a jellemzően verbális politikai erőszaknak, ami mára valóban teljes mértékben rátelepedett az országra.

A független politikus szerint nem lenne szabad vitának lennie abban, hogy ez nem jó Magyarországnak, "de a labda az önök térfelén pattog" - mondta a kormánypárti politikusokhoz fordulva.

Zárszó

Kósa Lajos (Fidesz), a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke zárszavában elismerte, hogy minél régebben politizál valaki, annál több sérelme van. Azonban most határátlépés történt. Amikor emberi élet kioltására alkalmas tárgyat visz valaki választói gyűlésre, akkor olyan határnál vagyunk, amikor figyelmeztetni kell: ebből még baj lesz - jelezte.

Többféle módon útját lehetne ennek állni, például a digitális térben zajló verbális erőszak esetében kötelezni lehetne a szolgáltatókat vagy a hozzászólókat ennek "kiirtására"- vetette fel, nehezményezve azt is, hogy az Európai Parlament szerint Magyarországon nem biztosított az egyenlő elbánás joga egy erőszakos bűncselekményt elkövetett politikus ügyének elbírálásánál.

Volt olyan idő, hogy egy fideszes képviselő lemondott egy a parlamentben elmondott indulatos mondatáért - emlékeztetett.

Elmondta azt is, a kormány nagyon helyesen nyilvánította az Antifát terrorszervezetté, ezen felül pedig meg kell nézni azt is, hogyan lehet reagálni a fegyvertartás szabályozásában a közelmúltban történtekre - jegyezte meg.

(MTI nyomán)