A nyomorgó Nyugatnak már egy 50 ezres nyugdíjemelésre sem futja, de nálunk bezzeg csuda jó világ van

Utolsó simításokat végzi a kormány a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten: minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár még az év végéig, a remények szerint már novemberben - közölte Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor a videóban azt mondta: az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szokták emelni.

"Pontos elszámolás, hosszú barátság, azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből, ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz ez" - fogalmazott.

A kormányfő hozzátette: mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget kapja majd, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent.

"Nagy dolog, Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába. Ha Ukrajnában van a pénzed, akkor nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak meg a fiataloknak sem, de mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot, és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár. Ma ráadásul idősek napja van. Isten éltesse a nyugdíjasokat!" - mondta Orbán Viktor.

(MTI nyomán)