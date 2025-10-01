Anyaország :: 2025. október 1. 18:34 ::

Kegyetlenül megverték a BKV egyik női alkalmazottját az újpesti metróállomáson

Brutálisan bántalmazta a BKV diszpécserét egy férfi az Újpest-Városkapu metróállomáson hétfő éjjel. A támadó ütötte, rúgta és taposta a vékony testalkatú, körülbelül 50 kilós, negyvenes éveiben járó nőt. A bántalmazás csak akkor ért véget, amikor percekkel később a műszaki ügyeletes és a biztonsági őr a helyszínre érkezett, hogy segítsen a kollégájuknak.

A BKV munkatársa csodával határos módon csonttörés nélkül úszta meg a támadást. Eszméletlen állapotban szállították kórházba, ahonnan saját felelősségére már hazaengedték. A Blikk szerint az arcán több helyen duzzanatok és bevérzések keletkeztek, de egyelőre nem tudni, szenvedett-e maradandó sérülést.

A támadás indítéka egyelőre ismeretlen. Szemtanúk beszámolói alapján a férfi zavartan viselkedett, felmerült a gyanú, hogy mentális problémái lehettek, vagy valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt állhatott. Feltűnő volt, hogy nem próbált meg elmenekülni, sem magyarázatot adni tettére – csupán csendben ült a földön, miközben a BKV dolgozói a rendőrökre vártak.

A BKV zéró toleranciát hirdet a dolgozóit érő erőszakkal szemben – közölte a társaság szerdán az MTI-vel, hozzátéve: az ügyben belső vizsgálatot indítottak, együttműködnek a hatóságokkal és mindenben támogatják munkatársuk felépülését. „A BKV-t mélyen megrázta az az erőszakos eset, ami a napokban történt az egyik metróvonalon: a társaság állomási diszpécserét brutális módon bántalmazták a szolgálata közben, a támadás olyan erőszakos volt, hogy a kolléganő kórházi ellátásra szorult” – írták. „A társaság zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben, és minden rendelkezésére álló eszközt bevet a munkatársaik és az utasok védelmében. A metróállomásokon állandó és mozgó vagyonőrök járőröznek, emellett a kollégák kamerákon keresztül is figyelik a forgalmat, hogy kiszűrjék a renitenseket” – közölték.

Hozzátették: a biztonsági intézkedéseket folyamatosan fejleszti a társaság, ennek hatására a dolgozókat ért atrocitások a múlt évhez képest az idén csökkenő tendenciát mutatnak; 2024-ben 14 eset történt, ebből 12 az első három negyedévben; 2025. szeptember végéig 8 esetet regisztráltak a társaságnál.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a BKV egyes munkavállalói közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Számukra a törvény külön védettséget biztosít, vagyis a közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett bűncselekmény súlyosabban büntethető. A sérelmükre elkövetett bántalmazás három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, de minősített esetekben ötéves szabadságvesztést is kiszabhatnak.

(Index)