Anyaország :: 2025. október 2. 09:08 ::

Több mint egymilliárd forintot vert el a Facebookon egy hónap alatt a NER a politikai hirdetések tilalma előtt

Szeptember volt az utolsó teljes hónap, amikor a Facebook ígérete szerint közéleti tartalmú hirdetéseket lehetett elhelyezni az oldalon. Emiatt érezhetően rákapcsoltak a hazai politikai hirdetők, és mivel a legnagyobb költekezők egytől egyig a NER-hez köthetők, az ő költéseik lőttek ki a leginkább. Az élen Orbán Viktor Facebook-oldala végzett 275 millió forinttal, a korábbi összeg sokszorosával, de 100 milliónál többért hirdetett a megafonos Apáti Bence rejtélyes finanszírozású mozgalma és a Fidesz digitális szabadságharcos szervezetei is, írja a 24.

Szeptemberben alaposan kiköltekezte magát a Fidesz a Facebookon. Ez annak tükrében nem meglepő, hogy ez volt az utolsó teljes hónap, amikor politikai vagy társadalmi célú hirdetéseket lehetett elhelyezni a Meta közösségi média oldalain. A Meta hirdetésközpontjában, az Ad Libraryben elérhető adattár szerint augusztus 29. és szeptember 27. között 1,1 milliárd forintot költöttek politikai reklámokra.

Ez brutális összeg: júliusban és augusztusban a legnagyobb fideszes hirdetők összesen sem költöttek el ennyit a Meta felületein (akkor 284, illetve 397 millió forintért terjesztették a Fidesznek kedves üzeneteket).

A költési kényszer nem csak a kormánypárti hirdetőket kapta el: amíg az elmúlt hónapokban 300–400 ezer forintos ráfordítással is a top 100 költekező közé lehetett kerülni, most ehhez egymilliós büdzsé kellett. Ám mivel a Fideszhez köthető szereplők közismerten nem sajnálják a (köz)pénzt a Facebook-hirdetésekre, az ő számaik lőttek ki a leginkább: az elmúlt durván egy hónap adatsorán belül az összes kiadás (1,2 milliárd forint) túlnyomó részét, 92,2 százalékát a NER fizette.

Más szóval minden tíz hirdetésre elköltött forintból kilencet kormánybarát szereplő perkált ki. Ez nagyjából hasonló arány, mint az elmúlt hónapokban, ami szintén azt jelzi, hogy a nem kormánypárti szereplők is a szokásosnál többet szántak reklámokra. Például a jellemzően a top 50 hirdető között szereplő Dobrev Klára, a DK elnöke júliusban és augusztusban összesen 4,4 millióért hirdetett, míg most 30 nap alatt 19 milliót szánt erre a célra.