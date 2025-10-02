Anyaország :: 2025. október 2. 10:54 ::

Gulyás: a háborús veszélyhelyzetnek nincs hatása a választások lebonyolítására

A háborús veszélyhelyzetnek semmilyen hatása nincs a jövő évi választások lebonyolítására - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Harcosok órája című online műsorban.

Gulyás Gergely kifejtette: a kormánynak számtalan lehetősége lett volna a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de abban maradtak, hogy rendes parlamenti eljárási rend mellett tárgyalja meg azt az Országgyűlés. Nincs sürgős vagy kivételes eljárás, a jövő hétfői mellett lesz egy keddi ülésnap is, utána tárgyalja a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását a parlament, és október 21-én tudnak róla szavazni - mondta.

Megjegyezte, hogy a jelenleg érvényes veszélyhelyzet csak november közepén szűnik meg. A rendkívüli jogrend és a választások lebonyolítása között semmilyen összefüggés nincsen, az önkormányzati- és európai parlamenti választások is háborús veszélyhelyzetben voltak - szögezte le.

A szerdai informális EU-csúcson képviselt magyar álláspontról azt mondta, hogy a magyar miniszterelnök kiállására mindenki büszke lehet, Orbán Viktor nemcsak magyar, hanem európai érdeket is képviselt, amikor fellépett Ukrajna uniós csatlakozása ellen.

A Szőlő utcai ügy kapcsán kijelentette, semmilyen alapja nincsen annak a sejtetésnek, hogy az ügynek politikus érintettje van. Minden nyomozás felett az ügyészség gyakorolja a törvényességi felügyeletet, a komoly társadalmi érdeklődésre számot tartó ügyekben szoros felügyeletet gyakorol. A Központi Nyomozó Főügyészség irányítása azt jelenti, hogy még professzionálisabb és gyorsabb lesz a nyomozás - húzta alá.

Újságírói kérdésre válaszolva közölte, nem tud arról, hogy új szabályozás lépett volna életbe a szemétszállításban. Álhírek terjednek az interneten a bírságolásról, amelynek semmilyen jogalapja nincs. A koncesszor a MOHU, a szabályozó az állam, és a szabályozás nem változott - tette hozzá.

A beszélgetésben idézték Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét, aki egy fórumon azt mondta, "választást kell nyerni, azután mindent lehet". A miniszter megjegyezte, "ugyanazt csinálják, mint Gyurcsány, de ő annyival volt okosabb, hogy a választás után fél évvel mondta el, hogy hazugsággal nyertek választást, Tarr Zoltán a választás előtt".

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a béke és nyugalom elveszne, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne. Az országban biztonságban lehet élni, a közbiztonság Magyarországon az EU-ban az egyik legjobb. Az elmúlt tizenöt évben az ország sokat lépett előre, és a kormánynak világos tervei vannak arra, hogy merre kell menni - mondta, megemlítve az anyák szja-mentességét, a családi adókedvezmény megduplázását és az Otthon Start Programot.

Úgy folytatta, a Tisza Pártnak van egy jelentős adóemelési programja, de szerintük ezt nem kell beismerni, lehet bármit, akár 24. havi nyugdíjat is lehet ígérni. "Utána nem tartják be, ez a hozzáállás náluk elfogadott. Alapvetően mégiscsak árulókból jött létre a párt" - jelentette ki Gulyás Gergely.

(MTI nyomán)