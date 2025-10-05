Anyaország :: 2025. október 5. 07:33 ::

Az Attila Védvonal emlékezete egész Magyarországé

A HVIM idén 13. alkalommal szervezte meg az Attila Védvonal Emlék- és Teljesítménytúrát, melyen több, mint 400 túrázó indult. Ez a rendezvény zárta le a Hadak Útja Túrasorozatot is, ami keretbe foglalja a HVIM által szervezett emléktúrákat.

Ahogy minden évben, kicsit idén is más volt az Attila Védvonal Emlék- és Teljesítménytúra. Célunk a folyamatos megújulás, hogy a többszöri teljesítés után se váljon unalmassá az esemény. Többek között ezt segíti az is, hogy minden évben új arculattal jelentkezünk, de folyamatosan ötletelünk azon, hogy milyen újítást vezessünk be a következő alkalommal.