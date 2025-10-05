A HVIM idén 13. alkalommal szervezte meg az Attila Védvonal Emlék- és Teljesítménytúrát, melyen több, mint 400 túrázó indult. Ez a rendezvény zárta le a Hadak Útja Túrasorozatot is, ami keretbe foglalja a HVIM által szervezett emléktúrákat.
Ahogy minden évben, kicsit idén is más volt az Attila Védvonal Emlék- és Teljesítménytúra. Célunk a folyamatos megújulás, hogy a többszöri teljesítés után se váljon unalmassá az esemény. Többek között ezt segíti az is, hogy minden évben új arculattal jelentkezünk, de folyamatosan ötletelünk azon, hogy milyen újítást vezessünk be a következő alkalommal.
A hazafias szervezet fényképes beszámolójából az is kiderül, hogy a felavatott emléktáblára mégis hogy került Farkas Attila Márton (FAM) mellé a HVIM neve is.