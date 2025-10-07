Anyaország :: 2025. október 7. 14:58 ::

GVH: gyorsított ágazati vizsgálat indult a szúnyogirtás hazai piacán

Gyorsított ágazati vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a szúnyoggyérítés hazai piacán, elsősorban az egyajánlatos közbeszerzésekre, azon belül is főként az ajánlattevői oldal piaci magatartására fókuszálnak - közölte a GVH kedden az MTI-vel.

A tájékoztató szerint a GVH gyorsított ágazati vizsgálata kiterjed a szúnyoggyérítési szolgáltatások beszerzésének magyarországi piacán uralkodó versenyviszonyok elemzésére. Felmérik a közbeszerzésekben részt vevő, illetve az érintett termékek piacán jelen lévő szereplők körét, a közelmúltban tapasztaltható piaci viszonyokat, az ajánlattevők piaci magatartását, valamint az egyajánlatos közbeszerzések magas számát okozó további tényezőket, így az ajánlatkérők közbeszerzési gyakorlatát is. Az információgyűjtés lezárultát és az adatok elemzését követően a GVH nyilvános jelentésben összegzi a gyorsított ágazati vizsgálat eredményeit - írták.

Kitértek arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság adatai szerint az egyajánlatos közbeszerzési szerződések számának aránya folyamatosan csökken Magyarországon, ami a piaci verseny élénkülését jelzi. Míg a nemzeti eljárásrendben az ilyen típusú eljárásokhoz kapcsolódó szerződések aránya 16,8 százalékról (2023 I. félév) 13,3 százalékra csökkent 2025 első félévében, addig ugyanebben az időszakban az uniós eljárásrendben folytatott egyajánlatos közbeszerződési szerződések aránya 35,2 százalékról 28 százalékra csökkent.

Felidézték: a versenyhatóság egyik legfontosabb feladata, hogy a közbeszerzési kartellek feltárásával, felszámolásával és megakadályozásával elősegítse a közpénzek tiszta felhasználását. A kartellek mellett szintén problémát jelenthetnek az egyajánlatos közbeszerzések. A kormány 2023-ban fogadta el a közbeszerzésekben a verseny szintjének növelését célzó intézkedésekről (2023-2026) szóló cselekvési tervet, amelynek fő célja az egyajánlatos közbeszerzések arányának jelentős csökkentése, az Európai Bizottság felé tett vállalások teljesítése. A kormány határozatában felkérte a GVH elnökét, hogy három ágazati vizsgálattal tárják fel az egyajánlatos közbeszerzések okait. Elsőként tavaly az orvosi felszerelések piacán zárták le a gyorsított ágazati vizsgálatot, majd 2025-ben a személygépjárművek és haszongépjárművek beszerzésének közbeszerzési piacán.

Közölték: harmadik területként veszik górcső alá a szúnyoggyérítés piacát. A környezetvédelmi szolgáltatások esetében ugyanis - az egyéb közbeszerzésekhez viszonyítva - kimagasló az egyajánlatos közbeszerzések aránya. Ezek közül - tekintettel a turisztikai szempontból kiemelt régiók gazdasági működésére gyakorolt hatásaira, valamint közegészségügyi jelentőségére - kiemelhetőek a szúnyoggyérítést célzó szolgáltatások.