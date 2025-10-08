Anyaország :: 2025. október 8. 18:11 ::

Mol: konstruktív megbeszélés folyt a kőolajszállító Janaf vezetőivel

A Mol konstruktív megbeszélést folytatott a kőolajszállító Janaf vezetőivel, a horvát társaságtól azt kérték, megfelelő tesztekkel mutassa ki, hogy az év minden napján fel tud-e hozni elegendő kőolajat az Adria-vezetéken; a Mol a horvátországi tesztekhez minden támogatást megad - közölte a Mol szerdán az MTI-vel közleményben.

A magyar olajtársaság kiemelte: nyitott bármilyen külsős szakértő bevonására is, de a finomítókért és a régió ellátásbiztonságáért a felelősséget a Mol viseli.

Jelezték a tárgyalópartnereknek, hogy kiszámítható piaci környezetben, versenyképes szolgáltatással javasolják új alapokra helyezni a kereskedelmi kapcsolatot. A Mol mindig is az átlátható és piaci alapú árazás híve volt - jegyezték meg.

A közlemény szerint a Mol azt javasolta, hogy a Janaf is tanulmányozza a legjobb nemzetközi példákat azokról a nyugat-európai szállítási vállalati tulajdonosi struktúrákról, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte garantálja a méltányos árazást és a folyamatos rendelkezésre állást.

"Világossá tettük, hogy a Mol álláspontja nem változott: a régió ellátásbiztonságához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon dolgozó kőolajvezetékre van szükség, hogy bármilyen havaria esetén is legyen megbízható kőolajellátás - olvasható a magyar olajtársaság közleményében.

Stjepan Adanic, a Janaf igazgatóságának elnöke szerdán azt közölte: megváltozott a légkör - a horvát Janaf kőolajvezeték-üzemeltető vállalat képviselői Zágrábban nyugodt, racionális hangnemben tárgyaltak a Mol-csoport delegációjával.

Elmondása szerint a feszültségek azt követően enyhültek a két ország között, hogy Andrej Plenkovic horvát kormányfő az uniós csúcstalálkozó alkalmával Koppenhágában egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel Magyarország kőolaj-ellátásáról a Janaf-vezetéken keresztül.

Adanic kiemelte: a Janaf stratégiai jelentőségű vállalat nemcsak Horvátország, hanem a teljes régió energiaellátása szempontjából. A társaság nyitott a párbeszédre mind a Mollal, mind a többségi orosz tulajdon miatt amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalattal (NIS) - tette hozzá.

Vladislav Veselica, a Janaf igazgatósági tagja elmondta: a megbeszélések "partnerségi légkörben" zajlottak, és reális esély van arra, hogy a felek a következő hetekben kölcsönösen elfogadható megállapodásra jussanak. A következő egyeztetést október végére tervezik a Mollal, szintén Zágrábban.

Veselica emlékeztetett: a Janaf 2013 óta működik együtt a magyar vállalattal, és a projektvizsgálatok szerint teljes mértékben képes ellátni a Mol mindkét finomítóját. A társaság éves kapacitása 14,78 millió tonna - a nyersolaj sűrűségétől függően -, és ha a Mol évente 11 millió tonna kőolajat vásárol, a Janaf díjszabása "rendkívül versenyképes" lesz a Barátság kőolajvezetékkel összevetve - mutatott rá.

A szerbiai NIS-szel kapcsolatban - amelynek szerdán éjfélkor jár le a legutóbbi halasztása az amerikai szankciók alól - Veselica elmondta: a Janaf újabb engedélyt kapott a kőolajszállítási tevékenység folytatására október 15-ig. Egyben jelezte, hogy a NIS nélkül a társaság nehezen tudná pótolni a kieső bevételeket, ugyanakkor meggyőződésének adott hangot, hogy 2027-től a Janaf a Mol csoport egyik meghatározó partnere lesz.