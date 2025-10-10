Anyaország, Videók :: 2025. október 10. 15:23 ::

Előkerült a drogbuliban készült videó a korábbi DK-s politikusról, aki elindulna az időközi választáson

Horváth Alexander korábbi józsefvárosi önkormányzati képviselő július közepén lemondott tisztségéről, miután drogbotrányba keveredett, ennek ellenére elindul a novemberi időközi választáson.

Egry Attila, a Józsefvárosi Fidesz frakcióvezetője felszólította az érintettet, hogy hozza nyilvánosságra a videófelvételt, amelyen látható, hogy Horváth drogbuliban vett részt, mert a józsefvárosi polgároknak joguk van megismerni az előéletét.

Ugyanakkor Pikó András megvédte Horváthot, szerinte a magyar politikai élet tele van zsarolható, „fogott” emberekkel, és büszke rá, hogy Alexander nem lesz az.

„November 9. után, bízom benne, hogy visszatér közénk: a polgármesteri frakcióban fog dolgozni. Szükségünk van rá” – jelentette ki a józsefvárosi polgármester.

A Metropol birtokába került a felvétel. A lap azt írja, hogy hang ugyan nincs a videón, viszont egy láthatóan furán viselkedő Horváth Alexander szerepel rajta, a felvétel jellegéből úgy tűnik, szelfivideóról van szó. Egy másik ember és gyanús fehér por is látható a videón: