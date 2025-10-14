Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. október 14. 09:40 ::

Megsemmisítették a tiszaburai cigányszavaztatás eredményét, kezdődhet elölről a "demokráciaünnep"

Október 5-én, vasárnap "rendhagyó keretek között" tartottak időközi választást Tiszaburán. A 3300 fős Jász-Nagykunban lévő településen polgármestert és a képviselő-testület hat tagját választották meg. A képviselői helyekért 70, a polgármesteri tisztségért három jelölt indult.

Vavrik Géza, az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület - ORFME jelöltje, aki tavaly lett polgármester, 596,

Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége-CIKöSZ) 517,

Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége -FIROSZ), aki korábban több évig volt településvezető, 396 szavazatot kapott.

A Szabad Európa most azt írja: a Területi Választási Bizottság (TVB) megsemmisítette az október 5-i eredményt, az új választást pedig november 2-ra tűzte ki. A portál emlékeztet rá, rengeteg jel utalt előzőleg is arra, hogy a választási procedúra szabálytalan lesz. A Helyi Választási Bizottság a szavazás után a panaszokat ugyan elutasította, ám a fellebbezés után a TVB az eredményt megsemmisítette, a szavazatvásárlással kapcsolatos bizonyítékokat elküldte a rendőrségnek.

A testület megjegyezte: még a polgármester-jelöltek is úgy vélték: számszerűsíthető azok száma, akik a jogellenes magatartások által befolyásolva szavaztak. (…) A választási bizottságnak törvényi kötelezettsége a választások tisztaságának, törvényességének a biztosítása mellett szükség esetén a választás törvényes rendjének a helyreállítása.

(24 nyomán)

Korábban írtuk: