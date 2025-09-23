Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 23. 13:08 ::

Kis Kuki, Kis Teknős és Titász - 77 cigány indul az időközi választáson Tiszaburán

A 3300 fős Tiszaburán október 5-én tartanak időközi választást, 77 jelölt indult el egy polgármesteri és hat képviselői pozícióért, írja a Szabad Európa nyomán a Telex. Ember legyen viszont a talpán, aki ezt a választást átlátja: három párt indul az időközin, a település tele van választási plakátokkal, a pártok pedig egymást vádolják a szavazatok megvásárlásával.



Fotó: Báthory Róbert / Szabad Európa

Tiszabura helyettes jegyzője a nagyarányú jelöltek miatt nemrég a Területi Választási Irodához fordult, hogy küldjön erősítést. Mint Pénzes Tímea a Szabad Európának elmondta, összesen 4-5 embert tud beültetni egy szavazókörbe, nekik a jelöltek több mint 70 delegáltjára, a gyanús mozgásokra és a segítségkérésekre is figyelniük kéne. Pénzes szerint ennyi embert nem lehet kordában tartani, így a szavazatszámláló bizottság munkájának tisztasága felvet kérdéseket.

2024-ben ugyanezen a településen 50-en indultak jelöltnek Tiszaburán. A választáson a kormányzati hátszéllel rendelkező Cikösz nevű cigány párt nyert, a megválasztott önkormányzati testület aztán később feloszlott. A volt polgármester, Vavrik Géza szerint azért, mert néhány képviselő többet akart magának, mint ami járt volna. A hivatalos magyarázat az volt, hogy Vavriknak trafikja van, ezért összeférhetetlenség miatt kell feloszlatni. Októberre írták ki az időközi választást.

A településen három nagyobb erő küzd meg egymással, a volt polgármester és csapata, a Cikösz színeiben induló Fekete Zsigmond, valamint Farkas László, a Fiatal Romák Országos Szövetségének, a Firosznak színeiben. A politikai harc részeként dalok is születnek a tiszaburai helyzetről, ebben a „ pénz pénz 2025 ” című számban például allúziók és parafrázisok sora vezeti végig a hallgatót a település problémáin.

A település tele van plakátokkal, a Szabad Európa szerint főleg a Firoszéval, amely plakátjain a jelöltek között van Kis Kuki, Kupak Sanyi, Kis Teknős és Titász is. A Firosz színeiben induló Farkas László szerint „a választók egyötödét egyszerűen megveszik a faluban. Nálunk ez nem úgy megy, mint máshol”. Farkas azt is állítja, a szavazatokat „családi csomagban” adják el a településen, ha a családfőt ráveszik valamelyik jelöltre, az egész család arra fog szavazni. Farkas szerint a mintát Tiszabőről tanulták el, ahol Mága Zoltán testvére kihívó nélkül nyert polgármesteri címet.

Mint a cikk írja, a településen még a 2019-es választásokon Kuka Sanyi bele is bukott egyszer a szavazatvásárlásba, akkor 50 ezer forintot ígért a szavazatért, de lebukott. A bíróság elítélte, ennek ellenére tavaly megválasztották képviselőnek, idén pedig újra a jelöltek között van. A cikk alapján a másik taktika a településen az, hogy ideiglenesen felvásárolják a helyiek személyijét és lakcímkártyáját: erről a lapnak nyilatkozó pártok állítják, hogy van ilyen, de azt is, hogy ezt csak a másik párt csinálja, ők nem.

A jelöltek közötti eligazodást pedig az sem segíti, hogy 2024-ben a tiszaburai Helyi Választási Bizottság behívta az akkori 50 jelölt egyikét egy elbeszélgetésre. A Helyi Választási Bizottság jegyzőkönyvéből kiderült, hogy a jelölt nem is tudott arról, hogy ő is jelölt. A HVB ezután törölte őt a jelöltek listájáról, így nem indult el a választáson, amiről nem is tudta, hogy elindult rajta.

Litresits András ügyvéd, a Nemzeti Választási Bizottság tagja a lapnak úgy összegezte a tiszaburai helyzetet, hogy „gyakorlatilag ennek a szavazásnak vagy ennek a választási eljárásnak alig van legális eleme”. A lap által megkérdezett három polgármesterjelölt közül egyébként ketten bevallották, hogy állítottak kamujelölteket, de egyikük azt mondta, ő csak azért, mert a másik is.