"Olyan ékszereket hozunk le ide kisteherautóval, hogy az egész cigány helyre fog állni"

"Aki ott lesz az kap olyan ajándékot, ami még soha nem volt rajta! Olyan ékszereket hozunk le ide kisteherautóval, hogy az egész cigányok, az egész cigány helyre fog állni… Komolyan mondom nektek! Felszámoltuk Bécsben az ékszer boltunkat, és hogyha odajöttök, azt kérem tőlletek, aki kap belőle, az Gézára szavazzon!" - mondta a polgármester jelenlétében az egyik képviselőjelölt a mikrofonba.



Még a legkisebb erőforrásoknak is jár legalább egy fuksz - ha jó helyre szavaznak

A videót és a Helyi Választási Bizottság jogszabálysértést kimondó határozatát a nyilván patyolattiszta ellenérdekel cigánymesterjelölt, a firoszos Farkas László osztotta meg a Facebook-oldalán.

