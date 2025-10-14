Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. október 14. 20:53 ::

Ölelkezés közben "dolgozott" a bicikli- és rollertolvaj

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki 2022 telén egy kerékpárt és egy elektromos rollert lopott el a városban.

A vádirat szerint a szlovák állampolgár elkövető 2022 decemberében egy győri bevásárlóközpont elöl ellopott egy 90 000 forint értékű kerékpárt úgy, hogy a rajta lévő lakatot egy csípőfogóval levágta. A férfi cselekményét úgy próbálta leplezni, hogy közben az ismeretlenül maradt párját hosszan, szorosan ölelte.

A vádlott 2023 januárjában egy könyvtár elől ugyanezzel a módszerrel egy 80 000 forint értékű elektromos rollert is elvitt.

A járási ügyészség több rendbeli lopás bűntettével vádolta meg a büntetett előéletű tolvajt, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, valamint rendelje el a pártfogó felügyeletét - közölték honlapjukon.