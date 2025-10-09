Extra, Videók :: 2025. október 9. 18:04 ::

Toroczkai: feltámasztjuk a Tolvajkergetőket? Bővül a Bűnvadászok csapata!

A Bűnvadászok újabb szintre lépnek. Az önkényes lakásfoglalókon túl már a bicikli- és rollerlopásokat is felszámolják. Az egykori Tolvajkergetők csapatából többen is csatlakoztak, és már több sikeres akció után elfogtak tolvajokat és orgazdákat is, írja a Magyar Jelen.

A vasárnapi szokásos epizódok mellett kéthetente immáron szerdánként is jelennek meg újabb részek, így még több Bűnvadászok-epizód lesz a csatornán.

És, hogy miért van szükség a Bűnvadászok szerepkörének kiterjesztésére? Nos, azért, mert a „rend országában” drasztikusan megemelkedett a roller-, illetve kerékpárlopások száma, s mind a Bűnvadászokhoz, mind Toroczkai Lászlóhoz számtalan levél érkezett be, mely arra kérte őket, hogy ezzel a problémával is foglalkozzanak. A Mi Hazánk elnöke maga kérte ki a rendőrségi statisztikákat, amelyekből világosan látszik: 2023-ról 2024-re 580 millió forintról 934 millió forintra nőtt a kárérték. A zárt helyekről történő lopások és a dolog elleni erőszakkal történő lopások esetszámai is nőttek. Budapesten 1500 esetet regisztráltak 2024-ben. De országszerte növekedés figyelhető meg.

Ezért vetődött fel a pártelnökben a gondolat, hogy újra kellene éleszteni a Tolvajkergetők tevékenységét, hiszen akkor csökkent utoljára érdemben a kerékpárlopások száma, mikor ők még aktívak voltak. Bartal András elárulta, a Tolvajkergetők több korábbi tagja is felvette a kapcsolatot a Bűnvadászokkal, így nem is volt kérdés, hogy kiterjesztik tevékenységüket.

Az első csalit maga Toroczkai László tette ki a helyszínre, aki megígérte a csapatnak, hogy a Mi Hazánk biztosítja a szükséges eszközöket az elfogásokhoz.