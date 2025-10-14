Anyaország :: 2025. október 14. 22:20 ::

Lázár-elszólás a NER-es hozzáértésről: bolondot neveztek ki a honvédség élére

Folytatta országjárását Lázár János, ezúttal Somogy vármegyében, Kaposváron tartott Lázárinfót az Együd Árpád Kulturális Központ előtt.



Fotó: Lázár Fb-oldala

Elmondta, hogy egy intenzív társadalmi diskurzus kialakításán dolgozik a Fidesz. „Az elmúlt tizenöt évben több volt a jó, mint a rossz” – állította. Ma Magyarország az emberek közös munkájának köszönhetően egy „előrehaladó, ámbár félkész ország” – vélekedett.

Hallgassanak az eszükre, és szavazzanak a Fideszre! – mondta az egybegyűlteknek a miniszter.

Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetének elnöke a vendégmunkásokkal kapcsolatban kérdezte a minisztert. Elmondta, hogy olyan információkat kapott, amelyek arról számoltak be, hogy a magyarokat elküldik munkahelyükről, és vendégmunkásokat vesznek fel helyettük. Megemlített egy budapesti eseményt is, amikor a Hősök tere környékén egy indiai vendégmunkás több nőt akart megerőszakolni. A Mi Hazánk képviselője szerint a külföldi munkások megjelenése ronthatja a közbiztonságot.

– Ha rajtam múlna, Nyugat-Európában sem lenne egy sem – mondta Lázár János a vendégmunkásokkal kapcsolatos kérdésre. Elmondta, hogy az összes, az országba érkező vendégmunkást egyesével ellenőrzik, és engedélyezik, hogy munkába állhasson.

A sorkatonasággal kapcsolatban feltett kérdésre a miniszter elmondta, hogy, amíg a Fidesz van kormányon, addig nem lesz. Egy profi hadsereg fenntartásában hisz, de úgy látja, hogy nem árt, ha a fiatalok tisztában vannak azzal, hogy mi zajlik a világban.

A miniszter felidézte Ruszin-Szendi Romulusz botrányát, mikor egy lakossági fórumon fegyverrel jelent meg. „Az, hogy én egy lakossági fórumra fegyverrel jöjjek, vagy testőrrel, fel sem merült bennem” – jelentette ki a miniszter.

– Én azt látom, hogy a vezérkari főnök úr bekattant. Szerintem már bolond volt, mikor kinevezték, akkor is – vélekedett Lázár János, aki szerint az ilyen mentalitású emberek vannak a Tisza Pártban.

(Index nyomán)