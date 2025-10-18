Anyaország, Videók :: 2025. október 18. 14:11 ::

Orbán ikonikus képet akart csinálni a magyar nemzet fővárosáról, de csak ennyire futotta

Csináljunk egy ikonikus képet a magyar nemzet fővárosáról – mondja Orbán Viktor abban a friss Facebook-videóban, melyben elszörnyülködött a pesti alsó rakpart állapotán. A miniszterelnök arról is beszélt, „itt állunk a város legszebb pontján, ennyire futja.”

Hogy a helyzetet nyomatékosítsa, egy „Istenem” sóhajjal zárta a 14 másodperces felvételt.

Vitézy Dávid reagált erre a leghamarabb. Bejegyzésében igazat adott a kormányfőnek abban, hogy méltatlan és szégyenteljes, ahogy a pesti alsó rakpart kinéz. Csak szerinte nem mindegy, miért van ez még mindig így.

A legfontosabb ok az, hogy a beruházásra járó, az uniós programokba betervezett pénzt Budapest évek óta nem kapja meg, mert a kormány nem adja oda. Magam is több alkalommal jártam emiatt a főváros nevében Lázár János minisztériumában, ahol hétről hétre újabb kifogásokat találnak ki, hogy miért nem kaphatja meg Budapest a neki járó támogatást a rakpart átépítésére. Hol az a baj, hogy nem elég szép a sétány, hol az, hogy nem lehet csökkenteni az autóforgalmat. Hol az, hogy nincs elég növény, hol az, hogy túl sok van a terven. Mindig más, de a lényeg, hogy Budapest ne kapja meg a pont erre neki járó támogatást

– fogalmazott.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője úgy véli, jó hír, hogy Budapest városképét és a közterületek állapotát ennyire szívén viseli Orbán Viktor, ez akár közös alap is lehetne a bátrabb előrelépésre.

Rögtön van is egy javaslatom: a rakpart teljes felújítására, faltól falig új sétány, zöldfelületek kialakítására a Parlamenttől a Szabadság hídig kész terveink vannak. A tervezést még Tarlós idején kezdtük tíz éve, az elmúlt években fejezte be a BKK már Karácsony főpolgármestersége alatt, igazi közös siker lehetne, ha végre meg is épülne.

– írta, hozzátéve, hogy a miniszterelnöknek ezt elintézni mindössze egy telefonhívásba kerül, és máris indulhat a rakpart átépítése.

„Miniszterelnök úr, várjuk az intézkedését, és személyesen garantálom Önnek a szakbizottság elnökeként, hogy ha Budapest megkapja a neki járó uniós támogatást, akkor még idén kiírjuk a kivitelezési tendert a rakparti kupleráj felszámolására és az új sétány kiépítésére. És rögtön nem csak “ennyire futja” majd – Önnek ez kevesebb idő és erőfeszítés, mint megcsinálni egy TikTok-videót” – zárta a bejegyzést.

Karácsony: nem sorosukreánus a grillsütő

Orbán bejegyzése alatt Karácsony azt írta,

tudja, miniszterelnök úr, ez valóban a város egyik legszebb helye – örülök, hogy észrevette. Talán az is feltűnt, hogy a város egyik legszebb helyén korábban autók álltak, mostanában pedig úgynevezett emberek vették birtokba, a feltört beton helyén pedig virágok nyílnak. A hely, amit volt kedves megtekintés alá vonni, nyáron sok tízezer embernek nyújtott kikapcsolódást, csodálom, hogy a Karmelita erkélyéről nem tűnt fel.

Hozzászólását a főpolgármester úgy folytatta a videóra reflektálva, „az ott meg egy grillsütő – grillezni lehet rajta. Civil szervezetek – ne ijedjen meg, nem sorosukráneus, hanem ilyen városiak – helyezték el, mert grillezni jó, és csinálták is jó sokan. Aztán ott vannak a padok is, mert azokat jobb körülülni, mint az autókat.”

Szóval, képzelje el, itt szórakozott sok tízezer ember. Élvezték egymás társaságát, sokat mosolyogtak, nevettek, nem gyűlölködtek, nem veszekedtek, jól érezték magukat, és közben megcsodálták a gyönyörű Budapestet. Egyszer kipróbálhatná miniszterelnök úr is, nem fog fájni

– üzente Karácsony, és rögtön meg is hívta Orbánt a Nyitott Rakpart záróeseményére, a közösségi vacsorára október 26-án, ahol „találkozhat sok kedves emberrel.”

Karácsony nagyjából ugyanezt a szöveget közölte a Facebook-oldalán is, ahol mellékel fotókat is a nyári rakpartról.

(24 nyomán)