Infúziókeverő robotot alkalmaznak a Debreceni Egyetem klinikai központjában

Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem (DE) klinikai központjában vezették be az automatizált citosztatikus keverékinfúzió-összeállító robotot, az innovatív technológia alkalmazásával az eddiginél is biztonságosabb lehet a daganatos betegek gyógyszerellátása - jelezte az egyetem sajtóközpontja az MTI-nek.

Közleményükben azt írták, a robotot az egyetemi gyógyszertár 2017 óta működő citosztatikus keverékinfúzió-készítő laboratóriumában néhány hete alkalmazzák. Az automatizált citosztatikus keverékinfúzió-összeállító eszközt Magyarországon elsőként, Európában pedig negyedikként vezették be Debrecenben.



Kép: Debreceni Egyetem

A robot használata jelentős előrelépés a gyógyszer- és betegbiztonság, valamint a dolgozók védelme szempontjából is. A citosztatikumok előállítása és keverése speciális munkakörnyezetet igényel, ahol a maximális védelem elengedhetetlen - közölte az egyetem. Megjegyezték, hogy mindezen túl a robot által előállított keverékinfúziók magas minősége a betegek biztonságát is nagyban erősíti.

A készülék zárt gyógyszerátviteli eszközök használatával, AI-technológiával és - a három nagy felbontású kamerájának köszönhetően - többlépcsős, képalapú hitelesítéssel az egyik legbiztonságosabban működő rendszer, ami minimálisra csökkenti a gyógyszerkészítési hibák lehetőségét - idézte a közlemény Buchholcz Gyula, egyetemi intézetvezető főgyógyszerészt.

A szakember hozzátette: a berendezés pontosan azonosítja a betegnek elrendelt terápiát, a felhasznált készítményeket, a gyógyszeres ampulláktól az infúziós palackokig, így biztosítva a teljes körű dokumentációt és visszakövethetőséget. A dolgozók védelme garantált, hiszen a folyamat teljesen automatizált, így nem kerülhetnek közvetlen kapcsolatba a citosztatikumokkal - ismertette.

A robot a tesztüzemben napi 40-50, a daganatos betegek kezelésében alkalmazott infúziót képes előállítani, de a kapacitását a jövőben a többszörösére is növelhetik. A robot teljes mértékben integrálható a meglévő kórházi informatikai rendszerbe, valamint kompatibilis az onkológiai terápiatervezést, és a citosztatikum-készítést támogató CATO-szoftverrel - írták a közleményben.

(MTI)