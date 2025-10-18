Dúró Dóra neve hallatán mindenkinek eszébe jut valami - egy akció, egy vita, egy jelenség. De ki valójában a Mi Hazánk politikusa, aki a „könyvdarálástól” eljutott a Forbes-lista élére, és ma Magyarország egyik legbefolyásosabb női politikusa? - írja a HetiFlex YouTube-csatorna.
Novák Előd: van, aki kutyusokkal fényképezkedik, mi kedvcsináló kismamafotókat tettünk közzé
A Jobbik elnökhelyettesének a férje hozzászólásban reagált a videóra:
Köszönöm, nekem tetszik, a videó is, de főleg Dóri 🙂 A politikusok példamutatása fontos, az is, hogy mit csinálnak szabadidejükben, van-e gyerekük, az apák is foglalkoznak-e a nevelésükkel stb. Felfogás kérdése, de mi nyilvánosságra hoznánk a képviselők esetleges más állampolgárságát, az egy háztartásban élő hozzátartozók jelenleg titkosított vagyonnyilatkozatait is (hiszen akár kiskorú gyermekek nevére vesznek ingatlanokat stb.) az átláthatóság jegyében. Van, aki kutyusokkal fényképezkedik, mi kedvcsináló kismamafotókat tettünk közzé, illetve kedvcsináló nagycsaládos fényképeket is szoktunk, s szerintem ez helyes. Nyilván nem rakunk ki bármit, de néha jó szívvel ajánljuk politikamentesen egy családi fényképpel pl. a Balaton-átúszást, egy túraútvonalat vagy a kitűnő bizonyítvánnyal az egész országban mindenkinek elnyerhető szafarilátogatást, ezek inkább társadalmi célú üzenetek.