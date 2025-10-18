Anyaország, Videók :: 2025. október 18. 19:56 ::

Dúró Dóra mint acélos stratéga és legbefolyasosabb magyar női politikus

Dúró Dóra neve hallatán mindenkinek eszébe jut valami - egy akció, egy vita, egy jelenség. De ki valójában a Mi Hazánk politikusa, aki a „könyvdarálástól” eljutott a Forbes-lista élére, és ma Magyarország egyik legbefolyásosabb női politikusa? - írja a HetiFlex YouTube-csatorna.

Novák Előd: van, aki kutyusokkal fényképezkedik, mi kedvcsináló kismamafotókat tettünk közzé

A Jobbik elnökhelyettesének a férje hozzászólásban reagált a videóra: