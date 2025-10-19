Anyaország :: 2025. október 19. 17:34 ::

Szexuális erőszak miatt letartóztattak egy NAV-os kiképzőt

A napokban letartóztatásba került a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik debreceni kiképzője, akit kapcsolati erőszak elkövetésével gyanúsítanak – írja a 24.hu

A lap információi szerint a férfi a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének debreceni alkalmazottja volt, és az adóhatósági állomány számára tartott fegyverhasználati oktatást.

Az 50-es férfi az utóbbi időben tartósan Szegeden teljesített szolgálatot.



A kép illusztráció (forrás: Shutterstock)

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre megerősítette, hogy a kiképzőt nőismerőse jelentette fel nemi erőszak és testi sértés miatt. Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság folytat eljárást – közölték.

Arra a kérdésünkre, pontosan milyen gyanúsítással folyik az eljárás, nem kaptunk választ. Mint írták: a nyomozás érdekeire tekintettel részletesebb információt nem adnak ki.