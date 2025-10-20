Anyaország :: 2025. október 20. 07:38 ::

Harminchat határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Harminchat határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton 18, vasárnap 17 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 46 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - október 6-tól 12-ig - a feltartóztatottak száma 79 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.