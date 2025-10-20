Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. október 20. 21:02 ::

13 éves cigánybűnöző ellen adott ki elfogatóparancsot a rendőrség

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság rablás bűncselekmény gyanúja miatt adott ki elfogatóparancsot Szomora Dániel Gábor ellen. A 13 éves fiú felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.