Két perc hírnévre vágyott egy jobbikos-momentumos köpönyegforgató - sikerült

A képviselők a mai parlamenti ülésen hat ügyben döntöttek Stummer János (Momentum) mentelmi jogáról, amelynek felfüggesztését a legfőbb ügyész indítványozta több tavaszi ellenzéki demonstráción elkövetett különböző szabálysértésekkel kapcsolatban, így füstgyertyázás, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése és a gyülekezési joggal való visszaélés gyanúja miatt. Ezekben az ügyben a rendőrség – egyenként 104 és 175 ezer forint közötti – pénzbírságokat szabott ki Stummer Jánosra, aki azonban időközben – még mielőtt jogorvoslati kérelmét elbírálhatták volna – országgyűlési képviselői mandátumot szerzett, így a mentelmi jog akadálya az eljárás lefolytatásának és a jogorvoslati kérelem elbírálásának.



Stummer az övéi közt... Jákob Peti az esélyes a legbutább fej viselőjének címére (fotó: Máthé Zoltán / MTI)

A mentelmi bizottság határozatában a testület elnöke azt indítványozta, hogy a közvádas ügyekhez hasonlóan ezekben a szabálysértéssel kapcsolatos ügyekben is függesszék fel a mentelmi jogot. A határozat szerint Stummer János – aki tagja a mentelmi bizottságnak – részt vett az ügyeivel kapcsolatos ülésen, elmondta, hogy tetteit és azok következményeit vállalja, de saját ügyében a bizottsági döntéshozatal során nem kíván szavazni.

Stummer János azt mondta, amit tett, a legjobb meggyőződése szerint tette, és ma is így cselekedne.

– Kedves uraim, vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat, és kapjátok be! – zárta felszólalását.

Az elnöklő Latorcai János (KDNP) azt mondta, a képviselő felszólalása méltatlan volt mindenkihez, és ne csodálkozzon, ha folytatása lesz az ügynek.

(MTI - 24)