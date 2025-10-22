Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. október 22. 07:34 ::

Nincs politikus gyanúsított a Szőlő utcai ügyben, Zsolti bácsit sem tudták azonosítani a tanúk

A Szőlő utcai ügyben a beszerzett adatok szerint politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja – közölte az Index megkeresésére Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője. A főügyészségi ügyész tájékoztatása szerint a nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen alakult nyomozó csoport soron kívüli eljárásban végzi. A nyomozás során több tanút is meghallgattak, de egyikük sem tudott egyértelmű választ adni, hogy ki az állítólagos „Zsolt bácsi”, ahogy arra sem, ki mondta az állítólagos személyről, hogy az egy „nagyon magasrangú politikus”.

Mint ismeretes, több mint húszévnyi figyelmeztetés, tanúvallomás, névtelen bejelentés és szakmai aggály után idén májusban letartóztatták Juhász Péter Pált, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját. A gyanú szerint élettársával több nehéz sorsú, a gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal helyzetét – a tőlük való anyagi és érzelmi függését – kihasználva prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírta rá. Juhász ezen személyeket papíron, névleg felvette az intézménybe, akik azonban ott ténylegesen nem dolgoztak. A férfit és a párját több ember sérelmére elkövetett minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével – a férfit ezenkívül többrendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével és lőfegyverrel visszaélés bűntettével – is meggyanúsították. Az ügynek eddig két gyanúsítottja van, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró november 29-ig hosszabbította meg.

Az ügyben szeptember elején hangzottak el először politikai szereplőkre, kormánytagokra vonatkozó állítások:

szeptember 8-án Kuslits Gábor, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat volt igazgatója egy interjújában névtelenül kormányzati politikusokat vádolt meg pedofíliával a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban;

szeptember 13-án Káncz Csaba geopolitikai szakértő Facebook-bejegyzésében szóbeszédekre alapozva utalt a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatójának politikai kapcsolataira és tevékenységére;

szeptember 19-én Juhász Péter YouTube-videójában egy névtelenül nyilatkozó férfi azt állította, hogy egy nagyon magas rangú politikus rendszeresen járt egy Ózd környéki gyermekotthonba, ahol szexuális kapcsolatot létesített 10-12 éves fiúkkal, őt Zsolti bácsinak nevezték.

Ki az állítólagos „Zsolt bácsi”?

A szövevényes ügyben az Index megkereste a Központi Nyomozó Főügyészséget az iránt érdeklődve, hol tart jelenleg a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügy nyomozása.

Megkeresésükre Kovács Katalin szóvivő, főügyészségi ügyész közölte, hogy a Szőlő utcai javítóintézetet érintő nyomozást 2025. szeptember 26-a óta a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen megalakult nyomozócsoport soron kívüli eljárásban végzi. Az ügyészség felkérésére abban a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda is közreműködik.

A nyomozásban kiterjedt adatgyűjtés és a bizonyítékok széles körű beszerzése zajlott és zajlik jelenleg is. Ennek során a nyomozó ügyészség elsők között vizsgálta a közvéleményt kiemelten foglalkoztató, a sajtóban »Zsolt bácsinak« nevezett állítólagos személy ügyét is.

Az eljárás során a nyomozó ügyészség igazságügyi informatikai szakértőt vont be a Juhász Péter blogger által nyilvánosságra hozott hangfelvétel eredetiségének és az információt közlő személy személyazonosságának vizsgálatára. Juhász Péter az eljárás során együttműködött az ügyészséggel, megnevezte Látó Jánost, aki a hangfelvételen „Zsolt bácsiról” beszélt.

A nyomozó ügyészség tanúként hallgatta ki a rendszeresen videókat megosztó, így nyilvános szereplőnek minősülő Látó Jánost. A tanú előbb Juhász Péter tanúvallomásának, majd önmagának is több ponton ellentmondó vallomást tett, ügyvédje jelenlétében úgy nyilatkozott, hogy sem az általa hivatkozott „két srác”, sem az általuk említett sértettek nem nevezték meg, ki az állítólagos „Zsolt bácsi”. Arra sem tudott egyértelmű választ adni, hogy honnan vette, ki mondta az állítólagos személyről, hogy az egy „nagyon magasrangú politikus”. Látó János elmondta azt is, hogy a mai napig nem tudja, ki volt az a „két srác”, aki annak idején odament hozzá, összesen 3 percet beszélt velük. Olyan adatot nem tudott közölni az ügyészséggel, amely alapján az illetőket be lehetne azonosítani.

Látó János tanú nem vállalta vallomásának műszeres, azaz poligráfos vizsgálatát.

A nyomozó ügyészség a sérelmezett bűncselekmények lehetséges elkövetési helyeként a sajtóban megjelölt település közeli gyermekvédelemi intézményekben és azok környékén széles körű tanúkutatást és adatgyűjtést végzett, azonban senki nem hallott korábban a Látó János által említett történetről.

„A városban közbeszéd tárgyát képezi”

A közlemény szerint a nyomozó ügyészség tanúként hallgatta ki a korábban sajtónyilatkozatot tett Kuslits Gábort is, aki azon túl, hogy „közszájon forgó” dologként tett említést az ügyről, nem tudott megnevezni egyetlen olyan konkrét személyt sem, akitől ő az ügyet hallotta, illetve aki az ügyet érdemben előbbre vivő információkkal szolgálhatna.

Az ügyészség tanúként hallgatta ki azt a nem közszereplő személyt is, akire Káncz Csaba akként hivatkozott, hogy egy „befolyásos politikus családnak a tagjától” szerzett tudomást két politikusról, akiknek kislányokat, illetve kisfiúkat szállítottak. A tanú, ügyvédje jelenlétében tett vallomásában ezt cáfolta, arról számolt be, hogy az ügyről úgy hallott, mint ami „a városban közbeszéd tárgyát képezi”, egyetlen konkrét tényről, vagy lehetséges tanúról sem tudott beszámolni.

Az ügyben beszerzett adatok szerint politikus vonatkozásában bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a sajtóban Szőlő utcai ügyként hívott nyomozást egyéb vonatkozásokban továbbra is folytatja – közölte végezetül Kovács Katalin szóvivő.