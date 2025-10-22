Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. október 22. 10:35 ::

Ürmös Ricsi brutálisan megvert egy nőt a telefonjáért - keresik a nagykátai rendőrök

A Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat rablás bűntett elkövetése miatt.

Egy férfi október 21-én kora délután ment oda a sértetthez a Sülysáp-Szőlősnyaraló vasúti megállóhely várótermében és el akarta venni a mobiltelefonját. A nőt tettleg bántalmazta, amitől a földre esett, így a készüléket a támadó nem tudta megszerezni. Nem távozott azonban üres kézzel, mert kitépte az asszony fülében lévő ékszert, és azzal futott el a helyszínről.

A sérült nőt – aki az elsődleges adatok szerint súlyosan megsérült – a mentők kórházba vitték.

A beszerzett adatok és felvételek alapján a rendőrök keresik a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható Ürmös Richárd 34 éves tápiószecsői lakost.

Karcagon whiskyzni akartak erőforrásék

Három cigány tért be egy karcagi áruházba, és eltettek négy üveg whiskyt: kikerülték a kasszasort, és elindultak a kijárat felé. A biztonsági őr feltartóztatta a 38 éves karcagi és a 30 éves bucsai férfit, akiknél az italok voltak, a harmadik azonban elinalt. A két retek dulakodni kezdett a biztonsági őrrel, sőt, az egyikük ütésre emelte az üveget, így az őr elengedte a fiatalabbat, és mindketten kirohantak az üzletből.

A karcagi rendőrök a kamerafelvételek alapján azonosították a rablókat, elfogták és előállították őket a kapitányságra, harmadik társuk ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A rablókat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat, közölték honlapjukon.

Jómunkásember Ricsike anyja magyarázza, hogyan lett drogos a fajtársak miatt a fia, aki most rablásra adta a fejét, de persze az is lehet, hogy ott se volt: