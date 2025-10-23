Anyaország :: 2025. október 23. 13:39 ::

Nyugatra exportálnák a békemenetet a fideszes "civilek"

Azért állunk ki, hogy senki se haljon meg ebben a háborúban - mondta a miniszterelnök-helyettes csütörtök délelőtt Budapesten, a Margit híd budai hídfőjénél, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) által szervezett békemenet indulásakor az ukrajnai konfliktusra utalva.

"De mi itt vagyunk azokért is, akik háborút akarnak Nyugat-Európában, mert amikor mi kiállunk a béke mellett, akkor azért is kiállunk, hogy az ő gyerekeiket se vigyék haza bádogtepsiben, mert ha majd megérkeznek Párizsba, Londonba és Berlinbe azoknak a fiataloknak holttestei, akik egy politikai manipuláció miatt lennének kivezényelve a frontra, akkor tudnák meg, hogy mi a jelentősége annak, hogy mi itt vagyunk" - mondta a kereszténydemokrata politikus.

Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke példaértékűnek nevezte a békemenetet, amelyen több százezer "önkéntes szellemű honvédő" vesz részt, és amely megmutatja a Nyugatnak, hogy "Orbán Viktor és a lakosság nagy része szimbiózisban él a hazáért".

Hozzátette, hogy a CÖF-CÖKA exportálni akarja a békemenetet a "Nyugat városaiba", hogy "kicsit reszkessenek majd a falai" a jelenlegi Európai Uniónak és Európai Bizottságnak.

A tömegben látni lehetett Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját és Tóth Gabi énekesnőt - közölte a rendkívüli fontossággal bíró hírt az MTI.