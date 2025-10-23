Anyaország :: 2025. október 23. 15:03 ::

Orbán megint migránsmentes országról hazudozott, majd arra biztatta híveit, áprilisban suhintsanak golyóstollal

Orbán Viktor Budapesten, a Kossuth Lajos téren mondott ünnepi beszédet az 1956-os forradalom kitörésének 69. évfordulóján a Békemenet résztvevőinek. A miniszterelnök a 2026-os választással kapcsolatban hangsúlyozta, beszélni kell "a megtévesztett magyarokkal", és üzent a fiataloknak is, írja az Index.



Fotó: Papajcsik Péter / Index

"Viktor, Viktor!" – skandálta a Kossuth Lajos téren a tömeg, amikor megérkezett a miniszterelnök. Orbán Viktor azzal kezdte beszédét, hogy "jó napot kívánok, na, ez már az űrből is látszik".

Isten hozta a szabadság vándorait! Vagyunk itt olyanok, akik már 23 éve is itt voltunk, őket külön is köszöntöm. Ma újra elfoglaltátok, megtöltöttétek és méltóságteljes ünnepi menet díszébe vontátok nemzetünk fővárosát, Budapest utcáit. Zászlót, hitet és reményt hoztatok magatokkal, éppúgy, mint 1956. október 23-án – fogalmazott Orbán Viktor, leszögezve: nem fegyver dördül, hanem ének szól, nem vér hullik, hanem zászlók lobognak, magyar szívek dobognak együtt, és emlékeznek.

Orbán Viktor azzal folytatta, hogy "pesti srácok, lányok, munkások, édesanyák, akik nem vágytak dicsőséget, nem vágytak hősökké válni, csak védték a sebzett hazát". A kormányfő szerint újra ’56 moraját halljuk, megmutatják a világnak, hogy Magyarország nem felejt, nem engedi el hősei kezét.

A miniszterelnök a Békemenetet Magyarország legnagyobb politikai erejének nevezte, sőt Közép-Európa, talán egész Európa legnagyobb hazafias mozgalmának.

Ti vagytok egész Európa legfontosabb politikai mozgalma, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját. Képesek voltatok 16 évig és ki tudja még, meddig kormányon tartani Európa egyetlen keresztény, konzervatív és nemzeti kormányát. Képesek voltatok megalkotni Európa egyetlen keresztény és hazafias alkotmányát. Képesek voltatok megvédeni Magyarország határait és megtartani hazánkat Európa egyetlen migránsmentes országaként – sorolta Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök ezután arról beszélt, hogy a mozgalom képes volt megtartani hazánkat Európa "egyetlen migránsmentes országaként", az egész brüsszeli kígyófészekkel szemben megvédeni a családokat, kizavarni az iskolákból az LMBTQ-aktivistákat, és megvédte a gyerekeiket a természet és a teremtés rendjével ellentétes eszméktől és tanításoktól.

Európaiak a fél karjukat odaadnák, ha migránsmentes hazájuk lenne, éveket adnának az életükből, ha kitilthatnák az iskolákból az eszement genderaktivistákat, és mindenüket odaadnák, hogy újra szabad, keresztény, hazafias országuk legyen – mondta a kormányfő, majd így folytatta: méltó és igazságos, hogy a Békemenet ünnepli a forradalom hőseit, szerinte '56 az, amit az elmúlt 16 év is jelent. A forradalom pedig az pillanat volt, amikor a nemzet újra hinni mert magában. "Nincs lehetetlen, csak kishitű és cselekvőképtelen kormányok vannak. 1956 nem múlt el, ott él minden magyar szívdobbanásában, minden igaz szóban."

Mi, magyarok mindig több történelmet csináltunk, mint amire nekünk volt szükségünk. Amikor a magyar szív megdobban, azt meghallja az egész világ. 1956-ban is meghallotta, és bele is remegett. Az egész világkommunizmus megrendült, mert Budapest példát adott a rab nemzeteknek. Megtanította az egész világnak, a szabadság nem ajándék, nem kegy, hanem kivívott jog.

Ezután Orbán azt mondta: a magyarok nélkül sosem bukott volna meg a kommunizmus. Majd felsorolta, hogy a magyar 1956-nélkül nem lett volna prágai '68, és 1989 sem. Orbán ezután úgy fogalmazott a világ közel 70 év alatt sokat változott, de egy dolog nem: a tartás. A kormányfő azt mondta, hogy 1956 az emberi méltóság ünnepe. "Minden népnek joga van szabadságban, méltóságban és békében élni." – fogalmazott.

Orbán Viktor azzal folytatta, ma itt vannak még velünk 1956 élő hősei, a szabadság legkitartóbb vándorai, ők az utolsó nemzedék, amely vérét hullatta a magyar szabadságért. "Köszönjük, köszönjük, köszönjük" – hangsúlyozta a kormányfő.

A miniszterelnök kifejtette: "69 évvel ezelőtt a magyarok végveszélybe jutottak, olyan elnyomás fenyegetett, mint soha korábban. Sok csapást át- és túléltünk, fűztek már rabláncra tízezerszám, kiirtottak egész országrészeket, bujdostunk már járhatatlan és lakhatatlan vidékeken, menekültünk már ezerszám a nagy vízen túlra is, de ami akkor készült, annak nem volt párja. Országunk nagy részét elvették tőlünk, ami megmaradt, idegen megszállástól nyögött. Az idegen hatalom a lelkünket is meg akarta szállni, fel akarta számolni nemzeti öntudatunkat, el akarta hazudni múltunkat, és torz eszményének gúnyáit akarta ránk erőltetni, ezért kellett fegyvert fogni, fellázadni, és ezért kell fellázadni újra és újra, amikor idegenek akarják ránk kényszeríteni, hogyan éljünk".

A magyarok nem kérnek sokat az élettől, beérjük a szabadsággal. Ha szabadság van, minden van, és minden lehet, a többit majd intézzük. Nem vagyunk követelőző fajta sem, nem várunk sokat az idegenektől, hidegen hagy minket a dicséret, nem érdekelnek a jutalomfalatok, se díj, se oklevél, se plecsni. Nem akarunk hódítani és birodalmakat építeni, nem akarjuk megmondani másoknak, hogyan éljenek, és nem oktatunk ki senkit arról, mi a helyes élet. Nem ugrunk el a ránk mért feladat elől, sőt, az igaz ügy érdekében küldetést is vállalunk, de nem hajszoljuk a világi dicsőséget. Felőlünk bárki csinálhat fából vaskarikát, vagy kutyából szalonnát, az ő dolga. Mi csak egy dolgot kérünk, de ahhoz ragaszkodunk: hagyjanak minket békén. A hagymázas álmaikat ne akarják ránk tukmálni, hagyjanak szabadon élni – emelte ki Orbán Viktor, hozzátéve, egyetlen szabadságot ismernek, a magyarok szabadságát, ehhez ragaszkodnak is meg is vannak hozzá az eszközök. "Hiába fenyegetnek minket hatalmak, vagy a magát szánalmasan világhatalomnak képzelő Brüsszel. Nem térdelünk le, és mindig van néhány mesterfogás a tarsolyunkban. Innen már elkotródott a Helytartótanács, kimentek a szovjetek, hazahurcolkodott az IMF, eloldalkodtak a migrációpárti brüsszeliek. Egyik sem bírt lenyelni minket, megakadtunk a torkukon, és még nekik kellett örülniük, hogy nagyobb baj nélkül megúszták" – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor leszögezte, "Brüsszel úgy döntött, háborúba megy. A háborúpárti országok létrehozták a háborús szövetséget. Utánozhatatlan eleganciával a hajlandók koalíciójának nevezik. Hajlandók elküldeni másokat meghalni. Készen állnak, hogy még több fegyvert, pénzt küldjenek Ukrajnába. Az orosz-ukrán háborút saját háborújuknak nyilvánították, ezzel bele is léptek, benne vannak nyakig. Ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne a háborúnak. Ha Donald Trump lett volna az elnök, a háború ki sem tört volna, és ha most nem gáncsolnák, már béke lenne".

A kormányfő hangsúlyozta, "Magyarország a béke oldalára áll, az orosz-ukrán háború nem a mi háborúnk. A kárpátaljai magyarok úgy keveredtek bele, mint Pilátus a krédóba. Nem feledkeztünk meg rólatok, veletek vagyunk, számon tartunk benneteket és segítjük családjaitokat. Csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs. Egyetlen magyar sincs egyedül".

A kormányfő így folytatta: "a fronton tízezrével esnek el a katonák, az özvegyek az árvák a gyermekeket vesztett szülők száma a csillagos égben." A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez a háború nem a miénk, de blokkolja az európai és magyar gazdaság növekedését. Az Unió pénze számolatlanul ömlik Ukrajnába, és cserébe csak bezáró gyárakat kapunk. Ezért Orbán úgy véli, kész csoda, hogy Európa legnagyobb otthonteremtési programját és adócsökkentő kezdeményezését Magyarország képes finanszírozni.

A miniszterelnök azt mondta, hogy Brüsszel kifogyott a pénzből, "pénzük nincs de háborúzni akarnak." Ezzel indokolta, hogy Brüsszel "adót akar emelni, felszámolni a rezsicsökkentést" és Ukrajnát bármi áron megpróbálja begyömöszölni az EU-ba.

A háborút behozni Európába a pénzt kivinni Ukrajnába. Ukrajna támogatásáról beszélnek, de már a felosztása van terítéken.

Orbán eztuán hosszasan ecsetelte, hogy Kijev szerinte nem független, nem önálló ország. Majd kitért az ukrán–magyar kapcsolatokra is: "Az ukránok csúnyán bántak a magyarokkal, de a keresztény erkölcs azt követeli, hogy segítsük nekik a békekötést. Mi vagyunk az egyetlen ország, ahol a békét nyélbe lehet ütni, és mi készen állunk rá."

Majd Orbán azt mondta, hogy a magyarok nem szeretnék, ha Ukrajna csatlakzna NATO-hoz és az EU-hoz, de azt igen, ha egy Európai Unióhoz kapcsolt, társult ország lenne. "Ezt kívánja a magyar nemzet" - fogalmazott. Majd arról beszélt, hogy egyedül Magyarország áll ki a béke mellett Európában, vannak akik békét szeretnének, de nem mernek kiállni, ezért inkább együtt masíroznak a háború szövetségével. A békéhez erő kell. [...] Amikor a második ukrán front jött Magyarország gyenge és kiszolgáltatott volt, most nem vagyunk német megszállás alatt, Brüsszel még nem tudta elfoglalni Budapestet.

Majd a kormányfő emlékeztetett: az első világháborúban elvesztettünk 660 ezer, a másodikban 850 ezer embert. Orbán Viktor azt mondta, hogy ha ők nem vesznek oda, és megszületnek gyermekeik és unokáik, akkor ma nem kéne aggódnunk a népességfogyás miatt.

Orbán gondolatát arra futtatta ki, hogy éppen ezért, habár az első és második nagy háborúból nem tudtunk, de ebből a mostaniból kimaradunk.

A kormányfő szerint most erős és szuverén nemzet vagyunk, aminek méltósága van, és hiába rikoltozzák, hogy "Slava Ukraini!″, mi csak annyit válaszolunk "dicsőség Magyarországnak".

Orbán Viktor arra emlékeztetett, hogy öt hónap múlva a hazánknak döntenie kell a saját sorsáról. Akik itt vagyunk, tudjuk mit kell tennünk. Amit kell, azt meg is teszünk. Mi rendben vagyunk. Láthatjátok, ha mozdulni kell, együtt mozdulunk, ha stratégiai nyugalom kell, kivárjuk a megfelelő ütemet. Ha eljön a pillanat, és suhintani kell, suhintani is fogunk a golyóstollainkkal, csak ki ne szakadjon a szavazólap. A következő öt hónapban beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal is. Egyetlen lélekről sem mondhatunk le, mert minden magyar felelős minden magyarért.

A miniszterelnök hangsúlyozta: "Nem a vezetőikről beszélek, nekik megvannak a gazdáik, ők pontosan tudják, mit tesznek és miért, de van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ideküldött bábkormány jelölteket támogatja. El kell mondanunk nekik, Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem. Az Európai Néppárt nem a barátunk, hanem a rosszakarónk. Nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra. Akik azt hiszik, hogy a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják, ha tudnak róla, ha nem. Nem a kormányváltást támogatják, hanem a brüsszeli bürokratákat, akik ránk akarják kényszeríteni a migrációs paktumot. Nem a jobb életet, hanem éppen ellenkezőleg, az adóemelést, a nyugdíjadót, a rezsicsökkentés eltörlését és a családtámogatás megcsonkítását támogatják, ez így van akkor is, ha ők ezt nem tudják, nem hiszik, vagy nem akarják hinni".

Orbán Viktor rámutatott: "Beszélni kell a fiatalokkal is. Ez nem könnyű feladat, lehet bennünk van a hiba, de meg kell próbálnunk. A forradalmat fiatalok szokták kirobbantani, Mindig a fiatalok vannak az első sorban, ők emelik a szabadság zászlaját. Amikor kellett, a nemzet mindig számíthatott rájuk. Vajon ma, amikor ismét szükség lenne rátok, számíthat-e rátok a hazátok? Más világ lett. A valóság helyét digitális és virtuális terek foglalják el, nehéz tudni mi a valóság, és mi a manipuláció. Mi hisszük, hogy vannak valóságos dolgok, valóságos Magyarország, a hazátok. Valóság a szabadság is, amiért harcoltak és meghaltak a nagyszüleitek. Valóság a támadás is, a békénk, a szabadságunk és a biztonságunk veszélyben forog, ez a való világ. Valóság az is, hogy rátok is szükség van, hogy megvédjük Magyarországot. A hazát védeni igaz ügy, nem manipuláció, nem kamu, nem átverés. Ha arra vágytok, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csináltok, álljatok az igaz ügy mellé. Merjél és tegyél, kockáztass, védd meg azt, ami a legnemesebb. De jó ha tudjátok, a brüsszeli birodalom nem akarja, hogy ti hazafiak legyetek. A brüsszeli birodalom azt akarja, hogy hazátlan európaiak legyetek, maradjatok a virtuális világban, gépre kötve szunnyadjatok".

Ideje fellázadni. Tisztelt magyar fiatalok, ti is lehettek hazafiak, szabad és büszke magyarok, de először le kell jönnötök a gépről és ki kell hajítani a brüsszeli infúziót. Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok. Így állunk hát, megint két választásunk marad. '56-ban szabadság vagy szolgasors, ma háború vagy béke. Nincs hová bújni és nincs hová hátrálni. A háború elvenné a jövőnket, ez van, ha tetszik, ha nem. Magyarország a háborús uszítók útjában áll. '56-ban tankokkal jöttek, ma pénzügyi szankciókkal. Ahogy akkor megtalálták a maguk pufajkásait, ma is megvannak a brüsszeli mesterterv slim fit szekéroltói – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte: "Jó hír, hogy van választásunk, a béke hívei gyülekeznek, Olaszország és Szlovákia után Csehországban is fordult a szél. Fordul Lengyelországban is. Velünk van az Egyesült Államok elnöke, és mozog a föld az európai liberális elit lába alatt. Mi is itt vagyunk, 56-ban Budapest volt az európai szabadság fővárosa, 2025-ben Budapest az európai béke fővárosa".

Orbán Viktor elismerte, századok óta a legnagyszerűbb gondolat az európai népek együttműködése, de a brüsszeliek már csak a behódolást ismerik, "aki Brüsszellel egyezkedik az behódolt a migrációnak és a háborús terveknek. Nincs arany középút. Európai Unió igen, Brüsszel nem. Barátaim, jövőre meg kell mutatnunk a világnak, hogy van egy nemzet Európa szívében, amely nem fél a saját útján járni. Van egy nemzet, amely nem enged a zsarolásnak. Egy nemzet, amely nem hátrál meg a történelem viharában. Ezek vagyunk mi, magyarok, a szabadság vándorai. Amíg itt vagyunk ezen a téren, és amíg lesz akár egyetlen magyar is a földön, addig lesz, aki kimondja: itt béke lesz, mert mi békét akarunk. Szabadság lesz, mert mi szabadságra születtünk" – mondta beszéde végén Orbán Viktor.