2025. október 24., péntek, Antal napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
16:59
Négy újabb település elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium
16:40
Ezer euró fölé emelik a horvát minimálbért
16:24
Nagyon várják vissza Varga Juditot a fővárosi fideszesek
16:07
Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint sem normális a fellebbezések kezelése a Metánál
15:43
Kollaboránsról elnevezett díjat kapott Orbán
15:28
Az operatív törzs szerint természetesen a Békemenet nyert
14:49
"Sehol senki javára nem lépünk
vissza!"
14:08
Lassan érkezett meg az osztrák mentő egy 19 éves magyar fiatalhoz - ez is okozhatta a halálát
13:46
Elhalasztották a német külügyminiszter kínai útját
13:23
Fico azzal büszkélkedik, hogy elérte az uniós csúcson a befagyasztott orosz vagyon elkobzásának megkadályozását
12:29
Két és fél éve a legjobb teljesítményt nyújtotta az euróövezet októberben
12:05
A kommunizmus ellen önégetéssel tiltakozóknak állítanak emlékművet a székelyföldi Nagyajtán
11:43
Láthatatlanok - elérhető a teljes dokumentumfilm a mecseki 56-os
hősökről
11:24
KIbertámadás után mélyponton a brit autóipar
11:07
Kína fokozottabb gazdasági nyitást tervez
10:24
"Régóta tudjuk, hogy a Nagy Testvér
figyel"
10:03
Costa: Ukrajna megkap minden szükséges pénzt
09:46
Trump egy Reagan-beszédrészlet miatt szakított meg minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával
09:28
Ukrajna barátai Londonban tárgyalnak
08:59
Orbán migránsmentes országgal és tizennegyedik havi nyugdíjjal
hülyít
08:32
Moszkvai kormányzó: lakóházat talált el egy ukrán drón
08:11
Nem változott érdemben a forintárfolyam péntek reggelre
07:32
Kissé enyhült a borúlátó fogyasztói hangulat az euróövezetben
06:51
Észak-Korea 2,84 milliárd dollár értékű kriptovalutát lopott el tavaly januártól idén szeptemberig egy dél-koreai jelentés szerint
22:42
Fehér Ház: Trump jövő csütörtökön találkozik a kínai elnökkel
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Kiderült,
miért nem engedték be Ausztriába a ferencvárosi szurkolók különvonatát
"Régóta
tudjuk, hogy a Nagy Testvér
figyel"
Putyin:
"nagyon komoly" lenne a válasz az Oroszország belsejére mért
csapásokra
A
Tisza-szavazókat csak Orbán leváltása érdekli, semmi
más
Magyar
Péter szabad és mosolygós országban szeretne
ébredni
Kémkedés
gyanújával tartóztattak le két magyar állampolgárt Boszniában, egyikük volt kémelhárító tiszt
lehet
Nyolc
perc alatt szerzett három góllal nyert a Ferencváros Salzburgban
Anyaország
,
Videók
::
2025. október 24. 14:49
::
Hozzászólások
"Sehol senki javára nem lépünk vissza!"
Visszanézhető Dúró Dóra tegnapi Corvin közi beszéde.
Korábban írtuk:
Toroczkai: az igazi rabság az, amikor a megszállók még a gondolatainkat is uralni akarják
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
16:59
Négy újabb település elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium
16:40
Ezer euró fölé emelik a horvát minimálbért
16:24
Nagyon várják vissza Varga Juditot a fővárosi fideszesek
16:07
Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint sem normális a fellebbezések kezelése a Metánál
15:43
Kollaboránsról elnevezett díjat kapott Orbán
15:28
Az operatív törzs szerint természetesen a Békemenet nyert
14:49
"Sehol senki javára nem lépünk
vissza!"
14:08
Lassan érkezett meg az osztrák mentő egy 19 éves magyar fiatalhoz - ez is okozhatta a halálát
13:46
Elhalasztották a német külügyminiszter kínai útját
13:23
Fico azzal büszkélkedik, hogy elérte az uniós csúcson a befagyasztott orosz vagyon elkobzásának megkadályozását
12:29
Két és fél éve a legjobb teljesítményt nyújtotta az euróövezet októberben
12:05
A kommunizmus ellen önégetéssel tiltakozóknak állítanak emlékművet a székelyföldi Nagyajtán
11:43
Láthatatlanok - elérhető a teljes dokumentumfilm a mecseki 56-os
hősökről
11:24
KIbertámadás után mélyponton a brit autóipar
11:07
Kína fokozottabb gazdasági nyitást tervez
10:24
"Régóta tudjuk, hogy a Nagy Testvér
figyel"
10:03
Costa: Ukrajna megkap minden szükséges pénzt
09:46
Trump egy Reagan-beszédrészlet miatt szakított meg minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával
09:28
Ukrajna barátai Londonban tárgyalnak
08:59
Orbán migránsmentes országgal és tizennegyedik havi nyugdíjjal
hülyít
08:32
Moszkvai kormányzó: lakóházat talált el egy ukrán drón
08:11
Nem változott érdemben a forintárfolyam péntek reggelre
07:32
Kissé enyhült a borúlátó fogyasztói hangulat az euróövezetben
06:51
Észak-Korea 2,84 milliárd dollár értékű kriptovalutát lopott el tavaly januártól idén szeptemberig egy dél-koreai jelentés szerint
22:42
Fehér Ház: Trump jövő csütörtökön találkozik a kínai elnökkel
22:27
A NOB azt javasolja, hogy Indonézia ne rendezhessen nemzetközi sporteseményt, amíg be nem engedi a zsidókat
22:20
Toroczkai: az igazi rabság az, amikor a megszállók még a gondolatainkat is uralni
akarják
22:05
Megint Libanonban bombáztak a zsidók
21:50
Kiderült, miért nem engedték be Ausztriába a ferencvárosi szurkolók különvonatát
21:33
A Tisza-szavazókat csak Orbán leváltása érdekli, semmi
más
21:00
"Ugord mán át, te magyar g*ci!" - Buszos kirándulás a borsodi "középosztály"
falvaiban
20:51
Nyolc perc alatt szerzett három góllal nyert a Ferencváros Salzburgban
20:38
Putyin: "nagyon komoly" lenne a válasz az Oroszország belsejére mért
csapásokra
20:22
Zelenszkij új szintre emelheti a tarhálást Brüsszelben
20:13
Ritka pillanat: egy izraeli miniszter bocsánatkérésre kényszerült, méghozzá a "tevegelő"
szaúdiaktól
19:51
Magyar Péter szabad és mosolygós országban szeretne
ébredni
18:23
Közös drónbeszerzések előkészítéséről állapodott meg négy észak-európai ország
17:46
Kémkedés gyanújával tartóztattak le két magyar állampolgárt Boszniában, egyikük volt kémelhárító tiszt
lehet
17:12
Súlyosításért fellebbezett az ügyészség Posta Imréék ügyében
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
390,16 Ft
USD
335,85 Ft
GBP
447,58 Ft
CHF
422,39 Ft
CAD
240,11 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 10. 24. 16:33:54
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Tűz
a Mol százhalombattai olajfinomítójában - "külső behatásra nincs utalás", a vezetőség szerint robbanás sem
volt
(24495)
Kettecskézés
a
Tisza-parton
(22671)
"Ugord
mán át, te magyar g*ci!" - Buszos kirándulás a borsodi "középosztály"
falvaiban
(21705)
Huffington
Post: ki javasolta Budapestet? - Fehér Ház:
anyád!
(20856)
Őrjöngött
a bitorló, miután kirakták a
házból
(20679)
Ürmös
Ricsi brutálisan megvert egy nőt a telefonjáért - keresik a nagykátai
rendőrök
(19318)
Fü(r)stté
vált zsidóbűnöző: alijázott a börtön elől a centrumos maffiózó - belügyminisztériumi (?) és hitközségi
segítséggel
(18318)
Baszk
antifák rohantak le egy falangista
gyűlést
(17779)
Virginia
Giuffre a szadista Epstein kínzásairól: "olyan nagy fájdalmat okoztak, imádkoztam, hogy ájuljak
el"
(17376)
Zsidó
professzor kurzusát lehetetlenítették el palesztinpártiak az ELTE-n, beindult az
ajvék
(17355)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(225652)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(177931)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(149983)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(120255)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(111277)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(107422)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(101142)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(77424)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(75735)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(69843)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2025 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us