Az operatív törzs szerint természetesen a Békemenet nyert

Az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-ei, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ pénteken az MTI-vel.

Mint írták, október 22-én a Műegyetem épületében tartott megemlékezésen 250-en, az '56-os hősök műegyetemi emlékművénél tartott koszorúzáson, a fáklyás felvonuláson, illetve a Bem téri ünnepségen 3000-en voltak. Október 23-án a reggeli zászlófelvonáson 250-en, a Müpában este tartott díszünnepségen pedig több, mint 1200-an vettek részt.

Jelezték, hogy a Nyitott Parlament program keretében 15 és 20 óra között közel 2700-an tekintették meg a Kupolacsarnokot, a Díszlépcsőházat és a Szent Koronát. Cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren vettek részt.

A Budapesten és az országszerte 357 helyszínen tartott megemlékezések mindenhol rendben zajlottak - közölte a nemzeti rendezvények biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs.