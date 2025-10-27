Anyaország :: 2025. október 27. 11:55 ::

Apagyilkosság Pécsen

Emberölés áldozata lett egy idős férfi Pécsen, a bűncselekménnyel összefüggésben a fia ellen indult eljárás - tájékoztatott a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján hétfőn.

Azt írták: a rendőrségre vasárnap délután érkezett bejelentés arról, hogy Pécsen megöltek egy helyi férfit. A szemle és az elsődleges adatok alapján a fia bántalmazta olyan súlyosan a 76 éves sértettet, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrök előállították, kihallgatták, őrizetbe vették a 47 éves feltételezett elkövetőt, és kezdeményezték a letartóztatását.

(MTI)