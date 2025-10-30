Anyaország :: 2025. október 30. 06:29 ::

Korlátozzák a szilveszteri tűzijátékozást Budapesten

Rendeletet alkotott a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök fővárosi felhasználásáról szerdán a Fővárosi Közgyűlés, korlátozva ezzel a szilveszteri tűzijátékozási lehetőségeket.

A Béres András (Párbeszéd-Zöldek) és Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett támogatták a képviselők.

A tűzijáték használatára vonatkozó hatályos kormányzati szabályozás értelmében minden nagykorú december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig engedély nélkül használhatja a pirotechnikai eszközök meghatározott körét, és ezen időszak alatt a tűzijáték használatból eredő negatív hatások sértik Budapest lakosságának egészséges környezethez, pihenéshez való jogát. Mindezekre tekintettel szükségessé vált a pirotechnikai eszközök szilveszteri használatával összefüggő helyi szabályozás megalkotása - áll az elfogadott előterjesztésben.

A szabályozás Budapest egész területén a szilveszteri időszakban a tűzijátéktermékek használatát hat órára korlátozza, védett övezetben tiltja, míg fokozottan védett övezetben egész évben tiltja azok felhasználását.

A december 15-én hatályba lépő rendelet szerint tilos 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékterméket felhasználni Budapest egész területén december 31. 20 óra előtt, valamint január 1-jén 2 óra után, védett övezetben december 31-én és január 1-jén, és fokozottan védett övezetben.

A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy 2026-ban is meghirdetik a lakótelepi zöldfelületgondozási pályázatot, Havasi Zoltán és Radics Béla (Fidesz-KDNP) javaslata alapján megemelt, 50 millió forintos keretösszeggel.

A képviselők többsége hozzájárult ahhoz, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. két pénzintézettől összesen 60 millió euró hitelt vegyen fel 15 évre a Gellért-, a Rác és a Széchenyi-fürdő felújítására. A hitelfelvétel a kormány hozzájárulásához kötött.

Keszthelyi Dorottya (DK) javaslatára a főpolgármester kezdeményezi a kormánynál, hogy az alakítsa úgy az Otthon Start lakáshitel-program feltételeit, hogy abban az állami gondozottak számára is biztosítsa az első lakáshoz jutást. Szaniszló Sándor (DK) XVIII. kerületi polgármester javaslatára úgy döntöttek, felszólítják a MOHU-Budapest vezetését, hogy vonja vissza a lomtalanításokat követő közterület-takarítások ellenértékeként a kerületi önkormányzatoknak eddig megküldött számláit.

Bovier György (Tisza Párt) akadálymentesítési és esélyegyenlőségi tanácsnok javaslatára úgy döntöttek, közzéteszik a főváros által fenntartott kulturális, sport- és szórakoztató intézmények weboldalán az akadálymentességgel kapcsolatos információkat, és ezeket a budapest.hu oldalon kis megjelenítik.

Déri Tibor (DK) és Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) javaslatára előírták a Budapesti Közlekedési Központnak, hogy valósítsa meg az e-papír alapú utastájékoztatást a fővárosi megállókban. Az e-papír alapú utastájékoztatók többek között valós időben mutatják a járatok érkezését.

A Fidesz-KDNP képviselőinek javaslatára a képviselők kiálltak a főváros kétszintű - kerületi és fővárosi önkormányzatból álló - rendszere mellett. A javaslat vitájában Gulyás Gergely Kristóf kiemelte, azért szükséges a kiállás, mert a Tisza Párt "beszántaná a kerületeket" és megszüntetné a kétszintű önkormányzati rendszert, holott az "demokrácia elleni bűn". Kollár Kinga (Tisza Párt) jelezte: pártja kiáll a főváros jelenlegi önkormányzati tagozódása mellett.

Vitézy Dávid javaslatára kezdeményezik a kormánynál a Rak-Park projekt európai uniós támogatási szerződésének soron kívüli megkötését és az Országos Építészeti Tervtanács jogszerű működésének helyreállítását, "az engedélyezést lassító politikai befolyás megszüntetését". A képviselő javaslatára megkezdődik az elhagyatott fővárosi telefonfülkék felmérése, és intézkedési terv készül az ütemezett bontásukról, esetleg újrahasznosításukról.

(MTI)