Republikon: nőtt a Tisza előnye, továbbra is harmadik erő a Mi Hazánk

Nőtt a Tisza Párt előnye a Republikon Intézet októberi pártpreferenciás közvélemény-kutatása szerint. A legfrissebb adataik azt mutatják, hogy a teljes népesség körében már 6 százalékponttal, 30-24-re vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt. A pártválasztók körében 2 százalékpontot erősödött a Tisza, így itt már 8 százalékpont az előnye a kormánypártokkal szemben (43-35 százalék). A biztos szavazó pártválasztók 44 százaléka szavazna a Tiszára, 34 százalékuk a Fideszre, így a Tisza Párt 10 százalékponttal vezet, 2 százalékponttal növelve előnyét szeptember óta.

A Republikon Intézet adatfelvétele még az október 23-i felvonulások előtt zárult le, így azok hatása még nem érződhet az adatokon. Az intézet elemzése szerint a számokból az látszik, hogy hiába sikerült a Fidesznek nyáron megvetnie a lábát, az ősz folyamán inkább Magyar Péterék voltak nyeregben, a Tisza Párt pedig hosszú hónapok óta tartja az előnyét, írja a Telex.

Módszertan: A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. október 16-22. között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára. A hibahatár: +/- 3,5%. A kutatás szerint továbbra is a Mi Hazánk tűnik a harmadik legerősebb magyar pártnak, noha a támogatottságuk hibahatáron belül csökkent októberben. A teljes népesség 5, a pártválasztók 6, a biztos szavazó pártválasztók 7 százaléka szavazna Toroczkai László pártjára.

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt hibahatáron belül erősödött szeptemberhez képest. A teljes népesség és a pártválasztók körében osztozik a dobogós helyen a Mi Hazánkkal, 5, illetve 6 százalékos támogatottsággal. A biztos szavazó pártválasztók 6 százaléka szavazna az MKKP-ra októberben, így jelenleg a parlamenti bejutás küszöbén táncolnak.

A Demokratikus Koalíció támogatottsága nem változott októberben, a teljes népesség 4, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók 5-5 százaléka szavazna a pártra. A DK parlamentbe jutása jelenleg kérdéses.

A kisebb pártok támogatottságában nem állt be lényegi változás. A Momentum és az LMP nem indul a 2026-os országgyűlési választáson, ezért októberben már nem is mérte az ő támogatottságukat a Republikon. A válaszadók 1-3 százaléka szavazna egyéb pártokra. A felmérés szerint a biztos szavazók aránya 6 százalékponttal csökkent októberben, a biztos távolmaradók aránya pedig 4 százalékponttal növekedett. A bizonytalanok aránya is tovább növekedett, a válaszadók 31 százaléka tartozik most ebbe a kategóriába.

A Telex folyamatosan követi a 21 Kutatóközpont, az Idea, a Medián, a Nézőpont, a Publicus, a Republikon és a Závecz 2024. június 9. óta publikált, nyilvánosan elérhető és leginkább összevethető kutatásait. Az egyes kutatások eredményeit a pontokra kattintva lehet megnézni, a vonal pedig a pártok átlagát jelzi. Ez alapján jól megfigyelhető egy általánosabb trend, hogy miként alakult a Fidesz, a Tisza és más pártok támogatottsága az elmúlt időszakban.