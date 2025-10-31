Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. október 31. 10:11 ::

Leköpte a rendőrt, majd le akarta rántani a vonatról - felfüggesztettel bátorítja a bíróság a cigányt

Nem jogerősen két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a 30 éves férfit, aki rendőrökre támadt a Nyíregyháza és Budapest között közlekedő vonaton - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint október 26-án este a férfi és hatfős társasága ittas állapotban a vonaton utaztak, ahol veszekedéssel és hangoskodással zavarták az utazóközönséget, ezért a jegyvizsgálók a vonaton tartózkodó, a Készenléti Rendőrség állományába tartozó, szolgálaton kívül lévő rendőrök segítségét kérték.

A három rendőr az előírásoknak megfelelően szolgálatba helyezte magát, és felszólította a társaságot a jogsértő magatartás befejezésére.

A férfi kérdőre vonta a rendőröket igazolványuk valódiságával kapcsolatban, majd verekedésre hívta őket. Pólóját levette, az egyik rendőrnek dobta, akit azzal fenyegetett, hogy megkeresi a közösségi médiában, és megöli.

Miután a vonat megállt a hatvani állomáson, a férfi leköpte a rendőröket, majd egyiküket a lábánál megfogva megpróbálta lerántani a vonatról, amelyet csak a rendőr kollégáinak közbelépése akadályozott meg, majd az elkövető a rendőrök irányába ütött.

A nyomozó ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, majd hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

A hasonlóan erőszakos és ittas állapotban korábban több bűncselekményt is elkövető férfit az ügyészség a büntetőeljárási törvény eljárásgyorsító intézkedéseit alkalmazva a cselekménytől számított 72 órán belül a Hatvani Járásbíróság elé állította.

A bíróság a váddal egyezően elítélte a férfit, és vele szemben 2 év, végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés-büntetést szabott ki, egyidejűleg elrendelte pártfogó felügyeletét - áll a közleményben.