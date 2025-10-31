Anyaország :: 2025. október 31. 11:29 ::

Megvásárolta a Blikket az Index kiadója

Megvásárolta a Blikket az Index tulajdonosa, az Indamedia csoport. Október 31-én beérkezett a cégbíróságra az a bejegyzési kérelem, amely szerint a Blikk kiadójának, a Ringier Hungary Kft.-nek az egyedüli tulajdonosa a jövőben az Indamedia Network Zrt. lenne. A hírt nem sokkal később közölte az Indamedia is.

A Blikk című szennylapot 1994 óta árusítja Magyarországon a svájci Ringier kiadó magyar leányvállalata. A lap 2014-től a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. kiadásában jelent meg 2022-ig, amikor is a Ringier AG kivásárolta a német Axel Springer tulajdoni részesedését. Ezután ismét 100 százalékban a svájci kiadó magyarországi leányvállalata adta ki a bulvárlapot és annak online változatát, amelyet most felvásárolt az Indiamedia.

Az Indamedia a magyar médiapiac egyik legnagyobb szereplője, amely fele részben Vaszily Miklós, a Mészáros Lőrinchez sorolt, kormányközeli TV2 elnök-vezérigazgatójának tulajdona, másik felét Ziegler Gábor birtokolja. A holdingvállalat, amely a digitális, print- és reklámügynökségi piacokon is jelen van, portfóliójához tartozik a 2020-ban kormányzati befolyás alá került Index mellett a blog.hu, a napi.hu, a port.hu, a Dívány, a Femina, az Indavideó és a Totalcar is.

Mint ismert, 2020 nyarán felmondott az Index szerkesztősége, miután nem látták biztosítottnak a lap függetlenségét, azóta pedig a híroldal a kormányzati propaganda fontos szócsövévé vált.

A Blikk és különböző kiadványai mellett az Indamediához kerül a Kiskegyed, a Glamour, az Auto Bild autós magazin, a Rúzs Online, a recepttár.hu és különféle tévémagazinok is. Nemzetközi portfóliójának részeként a Ringier a jövőben is működteti online piacterét és sportmédia üzletágát Magyarországon: a Profession és a Sportal.hu náluk marad.

(24 nyomán)