Anyaország, Gazdaság :: 2025. november 6. 09:26 ::

KSH: az első kilenc hónapban 3,4%-kal volt kisebb az ipari termelés, mint 2024 azonos időszakában

2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól - jelentette csütörtökön első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nagyobb volt a 2025. augusztusinál.

A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be.

Az év első kilenc hónapjában 3,4 százalékkal kisebb volt ipari termelés, mint 2024 azonos időszakában.

Az ipari termelés részletes szeptemberi adatait november 13-án közli második becslése alapján a KSH.

(MTI)