Friss hírek
19:17
Holland választási tanács: a D66 listája lett az első a választásokon
18:59
Erősödött pénteken a forint
18:43
Orbán már fotózkodott is a Fehér
Házban
18:40
Ukrán nyelvtörvény: 11-ből 5 magyar kormányzati kérés esetén hajlandó egedni Kijev
18:25
Izrael párizsi nagykövete szerint a zsidó események megzavaróinak megverése a normális reakció
18:12
Zelenszkij szerint jelenleg csak lézengenek az orosz katonák Pokrovszkban
17:56
Mindenkit meg akart megölni, végül egy ápoló szemébe szúrt kanalat - kényszergyógykezelés jár érte
17:41
Sorin Grindeanut választották elnökükké a többé már nem progresszív román szocik
17:29
Csaknem száz ember ellen emeltek vádat Tanzániában a választások miatti zavargások miatt
17:18
Több tucat gyerek került angyalföldi óvodákból ételmérgezés gyanújával
kórházba
17:13
Toroczkai: remélem, Kárpátalja státusza is szóba kerül ma Washingtonban
17:04
Kémkedés, hekkerek vagy szivárogtatás? - "nemzetbiztonsági veszéllyé" vált a
Nobel-békedíj
16:57
Lezuhant egy helikopter Dagesztánban
16:42
Arra jött rá a brit kormány, hogy mégsem terrorista a szíriai elnök és belügyminisztere
16:30
Késsel felfegyverkezett férfi sétált be egy XV. kerületi óvodába, kellett némi tárgyalás, hogy együttműködő legyen
16:14
Szigorította az orosz állampolgárokra vonatkozó vízumszabályokat az Európai Bizottság
16:02
Bloomberg: LNG-vásárlás és atomenergia kapcsán is lesz üzletkötés Orbán és Trump között
15:48
24 év után derült ki, hogy az "eltűnt" férfit valójában az asszony és a szeretője ölte
meg
15:31
Repülőrajt: havonta ezerrel csökken a magyar vállalkozások száma
15:17
Peru szerint Mexikó zsidó elnöke nemkívánatosan ütötte orrát az ügyeikbe
15:03
Milliárdos pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség
14:45
Orosz hadügy: hatból öt fronton továbbra is halad előre a "különleges katonai művelet"
14:33
Halálos áldozatai is vannak a Kalmaegi tájfunnak Vietnámban
14:26
21,8 milliárd font brit segélyt kapott az orosz invázió kezdete óta Ukrajna - és egyre csak fokoznák
14:11
Ukrán katonai hírszerzés: baskíriai orosz petrolkémiai üzemre sikerült csapást mérni
24 óra legolvasottabbjai
Hilarion-ügy:
egy cseh lap képet közölt arról, ahogy a metropolita bemászik egy ministránsfiú mellé az
ágyba
Trumpnak
jó napja van: visszavonul a demokraták
főboszorkánya
Nem
tényleges életfogytiglanit kapott a többszörösen visszaeső bűnözőként gyilkoló cigány, a bűnpártoló élettársát három évvel jutalmazták
24
év után derült ki, hogy az "eltűnt" férfit valójában az asszony és a szeretője ölte
meg
Orbánék
a kis Bolsonaróval találkoztak
Washingtonban
Közel
700 kilogramm dohánylevelet foglalt le a NAV egy nyírségi nő portáján
Halálos
vonatgázolás
Rákosligetnél
Anyaország
::
2025. november 7. 18:43
::
Hozzászólások
Orbán már fotózkodott is a Fehér Házban
Fotó: Orbán Viktor / Facebook
Az évben
Öten
haltak meg egy vasúti átjárónál történt balesetben Szentmártonkátán - bulizás után hajtottak a
sínekre
(38697)
Mindenszentek
ünnepe cigány
módra
(38043)
Cigánybűnözés
a feudális Magyarországon - "bárhol cigányt találtak, annak elpusztítása törvényes cselekedetnek
számított"
(27352)
Az
amerikai nők körében járványos méreteket öltött a munkahelyi táncikálás stresszoldásként
(24972)
Katasztrófa
Pokrovszknál: Ukrajna eddigi legsúlyosabb veresége
körvonalazódik
(22345)
Szurkolóra
támadt egy kosaras majom, mert nem tudta elviselni a
kritikát
(19885)
Visszaüt
a
múlt
(18363)
"Fussatok,
mindenkit
leszúr!"
(17539)
Forró
hangulat és migránsbemutató Kálmánházán - nem kérnek a
filippínókból
(17388)
A
négerek kiirtják a fehéreket, Európa Dél-Afrika sorsára fog jutni - HVIM-interjú egy búr
farmerral
(17209)
A héten
