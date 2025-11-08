Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. november 8. 16:53 ::

Jogosítvány helyett kábítószerrel és szamurájkarddal rendelkezett egy pécsi ámokfutó

A rendőrök 2025. október 20-án délután a pécsi belvárosban akartak megállítani egy autót, mert szabálytalanul, a záróvonalat átlépve kezdett a lámpánál várakozó kocsisor előzésébe, majd több közlekedési szabályt áthágva menekülőre vette a dolgot. Nem jutott messzire, egy közeli utcában leparkolva azt hitte, lerázta a rendőröket. Kiszállt az autóból, majd amikor újra meglátta őket, futásnak eredt. Két sarokkal arrébb azonban földre vitték, és megbilincselték az ámokfutót.

A 28 éves velényi férfi nadrágzsebéből alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyag került elő, de kiderült, nem csak ez adott okot a szökésre. A rendőrök visszavitték a kocsijához, amelynek átvizsgálásakor a csomagtartóban egy szamurájkard is lapult.

A további ellenőrzés újabb jogsértéseket hozott felszínre, kiderült, hogy pár héttel korábban a Delta Program keretében szintén intézkedtek vele szemben kábítószer birtoklása miatt, valamint, hogy nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel.

A férfit előállították, kihallgatták, majd az összes körülményt figyelembe véve őrizetbe is vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Kábítószer birtoklása miatt nyomoz ellene a Pécsi Rendőrkapitányság, a közlekedési jogsértéseket, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértést külön eljárásban vizsgálják az illetékes rendőrkapitányságok - közölték a Police.hu-n.