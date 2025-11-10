Anyaország :: 2025. november 10. 16:23 ::

Eltűnt egy 15 éves holland középiskolás lány Pápán

A Pápai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított Seline Engelina Marie Louis Kerseboom eltűnése ügyében, aki november 10-én a pápai otthonából ismeretlen helyre távozott, és telefonján azóta nem érhető el.

A lány kb. 165 cm magas, normál testalkatú, 60 kg testsúlyú, hosszú szőkés-barna hajú, barnás-zöld szemű, valamint fülében és orrában testékszert visel.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható fiatalt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Széchenyi István utca 18.), vagy hívja a 06-89-313-011-es telefonszámot, vagy értesítse a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 88/428-022-es telefonszámon, vagy a +36-30/278-2198-as hívószámon. Ezenkívül névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.