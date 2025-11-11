Anyaország :: 2025. november 11. 13:01 ::

Szexuális erőszakkal gyanúsítanak egy neves magyar borászt, 16 éves lány az állítólagos sértett

Szexuális erőszak gyanúja miatt áprilisban letartóztattak egy hazai szinten ismert borász-vendéglátóst, írja a Blikk. A lap információi szerint a sértett egy 16 éves diáklány, aki a történtek idején, 2023-ban diákmunkán volt a gyanúsított éttermében. A borász állítólag őt zaklatta, illetve üldözte a szerelmével.

A bíróság távoltartást is elrendelt vele szemben, amit azonban a borász megszegett. A vállalkozó a letartóztatásból júliusban szabadult, azóta bűnügyi felügyelet alatt áll. A Blikk szerint a nyomozás egy városi kapitányságon folyik az ügyészség felügyelete mellett.

Az illetékes vármegyei főügyészség a lap megkeresésére reagálva közölte,

a nyomozás tizennyolcadik életévét be nem töltött, az elkövető hatalma vagy befolyása alatt álló személy sérelmére, erőszakkal elkövetett szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt folyik. A fenti bűncselekmény alapozza meg a vármegyei főügyészség hatáskörét.

Hozzátették: a nyomozás folyamatban van, a gyanúsított jelenleg távoltartás és bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll. Az utóbbit „a járásbíróság – az ügyészi indítványnak helyt adva – 2026. január 23. napjáig hosszabbította meg” – közölték a tájékoztatásukban.

A gyanúsított nem akart a Blikk megkeresésére nyilatkozni.

A lap információi szerint a történet pontos részletei még korántsem tisztázódtak. Azt írják, hogy a sértett vallomása többször is változott az eljárás során, és még az sem kizárható, hogy a lány és a borász szerelmesek voltak egymásba, és egy ideig együtt is voltak, de a lány családja ellenezte a kapcsolatot, mert nem tetszett nekik a felek közötti nagy korkülönbség.

