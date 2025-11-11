Anyaország :: 2025. november 11. 18:16 ::

Koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont jön létre Magyarországon

A Magyar Akkumulátor Szövetség vezetésével koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont jön létre Magyarországon a 2022-ben elindított Economic Innovation Partnership Program (EIPP) részeként a dél-koreai Korea Development Institute (KDI) és a magyar Nemzetgazdaság Minisztériummal közreműködésben; a kompetenciaközpont 2026-ban startolhat - közölte az akkumulátor szövetség kedden az MTI-vel.

A közleményben ismertették, hogy a 2022-2025 évre szóló EIPP részeként indult el a korai-magyar együttműködés az elektromobilitás, a logisztika és az akkumulátoripar területén. Az együttműködésben magyar oldalon több minisztérium - a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium - valamint kiemelt intézmények - a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft., a Magyar Akkumulátor Szövetség, a HUMDA, a Magyar Közút, a Közlekedéstudományi Intézet, az Innovatív Képzésfejlesztési Központ, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - vesznek részt.

A program első évében a résztvevők átfogó elemzést végeztek az EU és Magyarország akkumulátor-életciklus kezelési gyakorlatáról, felépítették a magyar és koreai partnerekből álló szakmai hálózatot. A második évben a központ működési modellje, a Battery Passport-kompatibilis adatarchitektúra és az RRR (reuse-repurpose-recycle) folyamatok fejlesztése került a középpontba, a harmadik év célja a kormányzási és pénzügyi modell véglegesítése volt. A program záró szakaszában előkészítették a koreai-magyar akkumulátoripari központ létrehozásához szükséges terveket - írták a közleményben.

A tájékoztatás szerint az együttműködést formálisan záró 2025. november 5-i konferencián központi téma volt a Korea-Hungary Battery Cooperation Research Center (KHBCC) megvalósítási és működési terve. A központ platformot teremt tudásmegosztásra, kutatás-fejlesztésre és iparági együttműködésre Magyarország és Dél-Korea között.

A közleményben hangsúlyozták, a KHBCC a jövőben fontos szerepet játszhat abban, hogy a vállalatok megfeleljenek az Európai Unió akkumulátorokra vonatkozó szabályozási előírásoknak, különösen az adatátviteli és életciklus-követési rendszerek fejlesztésében, valamint az újrahasznosítási és újrafelhasználási folyamatok támogatásában. Az érintetett felek megerősítették elkötelezettségüket a központ 2026-os elindítása mellett, amely hozzájárul a magyar akkumulátor-ökoszisztéma nemzetközi versenyképességének erősítéséhez.

Az akkumulátor szövetség közleményében rámutatott arra, hogy az EIPP keretében zajló közös munka hosszú távon hozzájárul a magyar-koreai tudásmegosztás, ipari innováció és fenntartható fejlődés megerősítéséhez az akkumulátoriparban, valamint a KHBCC 2026-os elindításának szakmai megalapozásához.

A Magyar Akkumulátor Szövetség 2021. július 1-jén, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával alakult. A szervezet több mint 100 vállalatot fog össze, köztük magyar és nemzetközi gyártókat, energiatermelőket, kivitelezőket és rendszerüzemeltető cégeket. Céljuk, hogy elősegítsék az iparági szereplők és a kormányzati szervek közötti együttműködést, képviseljék a tagok érdekeit, biztosítva ezzel a szektor versenyképességét mind hazai, mind nemzetközi szinten.