"Frontembernél és zenekara tagjainál" tartott házkutatást a Készenléti Rendőrség

Frontembernél és zenekara tagjainál tartott házkutatást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – írja Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság, amely hozzáteszi: az eredmény: önként előadott, saját fogyasztásra vásárolt kokain, három előállítás.

A rendőrök megfogták az együttessel kapcsolatban álló 45 éves Sz. Zoltán budapesti lakost is, aki – vallomása szerint – saját fogyasztásra, barátainak ingyen, és értékesítésre is szerzett be kábítószert. Azonosították R. Antonio 63 éves olasz állampolgárt is, akitől Sz. Zoltán vásárolta a kokaint – írják.

A Blikk úgy tudja, hogy az ügyben valami ByeAlex és zenésztársai érintettek. A Telex megkereste a zenész menedzsmentjét, de nem kívántak nyilatkozni.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Sz. Zoltánt és R. Antoniót kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítja, mindkettőjüket őrizetbe vette, kezdeményezi letartóztatásukat.

A frontembert és zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják, szabadlábon védekezhetnek.

November elején derült ki, hogy a rendőrség kábítószer-birtoklás ügyében indított eljárást egy bizonyos T. Danny "művésznevű" rapperrel szemben.

(24 nyomán)