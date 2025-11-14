Anyaország :: 2025. november 14. 08:32 ::

Orbán elmagyarázta, hogy Trump szereti a magyarokat, de ha azok a magyarok nem rá szavaznak, akkor a mentességnek nuku

Személyfüggő a megállapodás az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alóli mentességről - mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfőt megkérdezték, meddig tart az amerikai szankciók alóli mentesség, mert az amerikai külügyminiszter egy évről beszélt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, aki fölül van, annak a szava számít, az elnök van fölül. Azzal kell számolni - folytatta - , amíg Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok elnökét és nemzeti kormány van Magyarországon, addig a rezsicsökkentés él.

Hozzátette, ha ennek bármelyik eleme megváltozik, új helyzet van, akkor "a rezsicsökkentésnek nuku", ez egy személyfüggő megállapodás, a bürokraták meg leírják, amit leírnak, annak nincs semmi jelentősége.

Orbán Viktor azt mondta, ha nem kötöttek volna megállapodást, akkor november végétől minden magyar család körülbelül háromszoros rezsiszámlát fizetne, és a benzin ára elérné a literenként ezer forintot.

A megállapodás minden magyarnak jó hír. 2022-ben is mondtam, aki nem ránk szavaz, velünk az is jól jár - jelentette ki, hozzátéve, ez egy olyan téma, ahol semmilyen pártpolitikai vitának nincs helye.

Szereti a magyarokat, és semmit sem kér érte...

Magyarország egy fillért sem fizetett az amerikai szankciók alóli mentességért - hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor azt mondta, ezért a mentességért nem fizettünk egy fillért sem, mert az Amerikai Egyesült Államok elnöke szereti a magyarokat.

Mivel a magyar energiaimport az orosz energiakivitel egészen kis részét teszi ki, ennek nincs jelentősége Oroszország "megfegyelmezése" szempontjából - jelezte.

Hozzátette, olyan megállapodásokat szokott kötni, amelyek nemcsak csomagként, hanem egyenként is jók a magyar gazdaság számára; itt is erről van szó.

Elmondta, öt évre állapodott meg amerikai cseppfolyós gáz vásárlásról. Minél több helyről érkezik gáz vagy olaj, az annál inkább biztonságot ad Magyarországnak - szögezte le.

Emlékeztetett arra is, hogy 2010 után nagyon sok vezetékes összekapcsolódást hoztak létre, megépítették például a szlovák-magyar interkonnektort, "amely nélkül ma sokkal nagyobb bajban lennénk".

Magyarország ma olyan ország, amely ugyan zömében, hosszú távú szerződés keretében az oroszoktól vásárolja a gázt és az olajat, de rendelkezünk másodlagos kiegészítő lehetőségekkel is, ami biztonságot ad - emelte ki Orbán Viktor.

Az Amerikától kapott pénzügyi védőpajzs más, mint az IMF-hitel

A baloldal által korábban felvett IMF-hitelnek súlyos gazdasági következményei voltak a magyar emberekre nézve, míg az Egyesült Államok által Magyarországnak biztosított pénzügyi védőpajzs arról szól, hogy a nemzetközi pénzvilágban létező eszközökkel meg tudják segíteni egymást a baráti viszonyban álló országok - mondta a miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor "kínban fogant szamárságoknak" nevezte a múlt heti washingtoni tárgyalásaival kapcsolatos ellenzéki állításokat, amelyek gigahitelként értékelték az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsot, és a 2008-as IMF-hitellel is párhuzamot vontak. "Hogy lenne már rossz az országnak egy pénzügyi védőpajzs?" - tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Hozzátette: az IMF-hitel, amelyet a baloldal vett fel, valóban arról szólt, hogy cserébe mindenfajta belgazdasági intézkedéseket vártak el, például a 13. havi nyugdíj vagy a 13. havi bér elvételét. "Való igaz, hogy a baloldali kormányok az IMF-fel olyan megállapodást kötöttek, amelyek nagyon súlyos intézkedéseket tartalmaztak a magyar emberekre nézve, ezért küldtem haza az IMF-et" - fogalmazott.

Értékelése szerint az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsnál viszont arról van szó, hogy a nemzetközi pénzvilágban létezik 4-5 olyan eszköz - ezeket részben jegybankok, részben kormányok használják - amellyel egymást meg tudják segíteni a baráti viszonyban álló országok, ha valamelyikük bajba kerül.

Hangsúlyozta: ha valamilyen nemzetközi spekulációs támadás éri a magyar forintot - amit rendszeresen látnak - akkor ezek az eszközök működésbe lépnek. Jelezte: most ezen eszközök számbavétele zajlik, ezeknek nagyjából leírják a "kontúrjait", és amikor szükség van valamelyikre, akkor Magyarország bejelentkezik az amerikaiaknál, és lehívja azokat.

(MTI nyomán)