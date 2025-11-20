Anyaország, Videók :: 2025. november 20. 21:40 ::

Budapesten tanácskoztak Európa nemzeti pártjai

Budapestre figyeltek ezen a héten az európai nacionalista erők: a Szuverén Nemzetek Európája frakció vezetői és képviselői érkeztek a magyar fővárosba, hogy zárt ajtók mögött és nyilvános fórumokon vitassák meg Európa legégetőbb problémáit, Ukrajna finanszírozási botrányait és a tagállami szuverenitás kérdéseit. Emellett természetesen szó esett a Mi Hazánk politikai helyzetéről és a jövő évi magyarországi választásról is, írja a Magyar Jelen.

A találkozó különösen érzékeny időpontban zajlik. Brüsszel sorra kapja a kritikákat az uniós pénzek átláthatatlansága miatt, miközben egyre több európai párt erősít a szuverenista irányon. A Mi Hazánk pedig most először mutathatta meg – élesben, európai szövetségesei előtt –, hogy hová szeretné magát pozicionálni ezen az új politikai térképen.