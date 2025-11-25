Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. november 25. 18:50 ::

Cigány romantika: a 13 éves lány beleegyezésével "végzett szexuális cselekményt" a 44 éves szomszéd Miskolcon

Szexuális aktusa volt egy 13 éves miskolci lánynak a szomszédjukban lakó férfival. A 24.hu értesülései szerint az esetre úgy derült fény, hogy a lány elmondta az édesanyjának, hogy közösült a nála több mint harminc évvel idősebb férfival.

A lap információi szerint az anya átment a 44 éves szomszédjához, hogy számonkérje rajta a történteket, de ő azt felelte neki, hogy a lány akarta, hogy feküdjön le vele. A Miskolci Járási Ügyészség szexuális visszaélés bűntette miatt állítja bíróság elé a férfit.

Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésre válaszul azt felelte, hogy az ügyészség két év letöltendő börtönbüntetést és két év közügyektől eltiltást kért a férfira.

A vádirat szerint a férfi idén májusban ismerkedett meg a vele egy társasházban lakó kiskorú lánnyal. A kislány az édesanyjával élt, és napi rendszerességgel találkozott a férfival, aki a bizalmába férkőzött, s baráti kapcsolat alakult ki közöttük. Ezt a helyzetet használta ki a férfi.

Egy alkalommal megkérdezte a lányt, hogy átmenne-e hozzá beszélgetni este, amikor már alszik az édesanyja. A lány beleegyezett ebbe, és késő éjszaka átment. A férfi tudta, hogy a lány még nincs 14 éves. Amikor a kislány belépett a lakásba, akkor azonnal levetkőztette, az ágyra fektette, és a lány beleegyezésével "szexuális cselekményt végzett".

Az ügyész elmondta még, hogy a bűncselekménnyel vádolt férfi megtagadta a vallomást a nyomozati szakban. Az ügyészség két év börtönt és két év közügyektől eltiltást kért a büntetett előéletű elkövetőre azzal, hogy feltételesen se bocsássák szabadságra, továbbá végleg tiltsák el minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal foglalkozhatna.