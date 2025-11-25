Anyaország, Sport :: 2025. november 25. 19:14 ::

Rossi marad a szövetségi kapitány, de megújulást várnak tőle

A sikertelen világbajnoki selejtezősorozat ellenére Marco Rossi marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége keddi, zárt ülésén megerősítette a posztján az olasz szakembert, akinek 2030-ig szól a szerződése. Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint a testület ugyanakkor "megújulást vár" Rossitól. /Bővített hír./



Fotó: Getty Iamges

"A szövetségi kapitány elemezte a 2025-ös évet, kitérve az elvárásoktól elmaradó időszakokra és a sikeresebb mérkőzésekre is. Az elnökség kérdéseinek megválaszolását követően a testület elfogadta a szövetségi kapitány beszámolóját, és támogatásáról biztosította a szakembert" - olvasható az állásfoglalásban.

A magyar állampolgársággal is rendelkező 61 éves trénert 2018. június 19-én nevezték ki nemzeti együttes élére, amely irányításával 82 mérkőzésen 37-szer győzött, 19-szer döntetlent játszott, 26-szor pedig kikapott, kétszer kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, de vb-re nem sikerült kijutnia. A magyarok a mostani vb-selejtezők során végig versenyben voltak a továbbjutásért, végül Portugália és Írország mögött harmadikok lettek a négyesben, mivel az utolsó fordulóban az írektől 3-2-re kikaptak a 96. percben kapott góllal. Az első hely vb-részvételt ért volna, a második pedig pótselejtezőt.

"Marco Rossi már több mint hét éve irányítja a magyar válogatottat, ismerjük képességeit, tisztában vagyunk az értékeivel. Látjuk, hogyan kezeli a rutinos játékosokat, építi be a fiatalokat és fedezi fel a jó formában játszó labdarúgókat, hiszen jól ismeri a hazai és nemzetközi mezőnyt" – nyilatkozta az MLSZ honlapján Csányi Sándor elnök. "Hiszünk benne, hogy képes újra megteremteni a pályán az utolsó pillanatig tartó küzdést és figyelmet, amely feltétele a sikeres nemzetközi szereplésnek. Már a következő időszakban is azt várjuk a csapattól és a stábtól, hogy ezt viszontlássuk a teljesítményben. Ez a megújulás nem képzelhető el az elmúlt időszak önkritikus elemzése nélkül, amelyet a kapitány ma megtett az elnökség előtt".

Az MLSZ elnöksége az elfogadott versenynaptár értelmében arról is döntött, hogy a 2026/27-es szezonban is július utolsó hétvégéjén kezdődik a hazai labdarúgóidény, a zárófordulót pedig az NB I, az NB II és az NB III-ban egységesen 2027. május 22-23-án rendezik. A MOL Magyar Kupa döntője 2027-ben is szombati napon, jelesül május 8-án lesz a Puskás Arénában. Az viszont változást jelent a hazai kupasorozatban, hogy a pályaválasztás joga újra az alacsonyabb osztályban szereplő együtteseket illeti meg a fináléig vezető úton.

A Fizz Liga és a Merkantil Bank Liga versenykiírásáról a szakmai bizottság bevonásával a következő év elején dönt az elnökség.

(MTI)