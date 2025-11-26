Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. november 26. 07:51 ::

Cigány csempészhálózatra csaptak le a Nagybani Piac közelében

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a társhatóságokkal összehangolt akcióban csapott le egy szervezetten működő külföldi áruszállítói hálózatra, amely több tonnányi diót, szőlőt, narancsot, mandarint és egyéb ellenőrizetlen mezőgazdasági terméket próbált értékesíteni a Nagybani Piac közelében található parkoló területén.

A NAV azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy a többségében román állampolgárságú emberek jellemzően lengyel rendszámú, csempészraktérrel kibővített teherautókkal érkeztek a parkolóba. (Román állampolgárság + lengyel rendszám + csempészáru = cigánybűnözők - a szerk.)

A mintegy 6 tonna dió, 2,5 tonna szőlő, valamint több mázsa egyéb zöldség és gyümölcs eredetét semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni.

A NAV által kiszabott mulasztási bírság összege meghaladhatja a 10 millió forintot. Az intézkedés során a rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki, a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai pedig valamennyi ügyben eljárást indítottak az áru nyomonkövethetőségének és megfelelő jelölésének hiánya miatt - áll a közleményben.