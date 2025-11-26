Anyaország :: 2025. november 26. 08:28 ::

Jön a "rezsikárosultak" tüntetése

Péntekre, november 28-ára egész napos demonstrációt szerveztek Budapesten az „MVM és egyéb rezsikárosultak” nevű csoport tagjai az állami energetikai szolgáltató ellen. A tüntetés reggel 7:00-től este 20:00-ig tart, és a helyszín az ELMŰ (MVM-csoport) Váci úti székháza.

A szervezők azokat várják, akiket szerintük az állami cég „adósságba húzott be”. A felháborodás mögött az áll, hogy sok ügyfél váratlanul, több százezres vagy akár milliós nagyságrendű rezsiszámlát kapott. Ahogy az érintettek fogalmaznak: a tiltakozás az elszámolás átláthatóságáért, a kiszámítható, reális rezsiszámlázásért szól, ugyanis sokak számára az új módszerek miatt valós anyagi csapásként érkeznek a díjak.

Az alapfeszültségű fogyasztóknál, akiknél okosmérő került telepítésre, 2025. január 1-jétől bevezették az időszakos (idősoros) havi tényleges fogyasztás szerinti elszámolást. Az érintettek szerint ez különösen a téli időszakban okozott kiugróan magas számlákat, mivel a fogyasztás „bevágása” nem feltétlenül tükrözi a reális energiafelhasználást.

Az MVM-csoport számláin van egy úgynevezett „rezsiboksz”, ez az a kiemelt rész, ahol feltüntetik, hogy a fogyasztó „mennyit takarított meg”, azaz mennyivel fizet kevesebbet a rezsicsökkentett ár miatt, mint amennyit a piaci ár alapján fizetnie kéne. Azonban éles kritika érte ezt a gyakorlatot.

Például a Kontroll.hu által idézett elemzések szerint az MVM régi „versenypiaci viszonyítási árakat” használ: a gáz esetében 1020 Ft/m³, áramnál 268,9 Ft/kWh. Valójában azonban az MVM saját beszámolói alapján a beszerzési ár jóval alacsonyabb lehet, a gáz akár 66–92 Ft/m³ körül, az áram pedig körül-belül 28–37 Ft/kWh.

Az érintettek abban látják a legnagyobb problémát, hogy a rezsiszámlák ma már nem kiszámítható havi kiadások, hanem potenciális „adóscsapdák”. Egyes háztartások számára a lakhatás elvesztésének vagy komoly pénzügyi válságnak a réme is felmerül, ha nem tudják kifizetni a kiugró díjakat. Ez is magyarázza, miért fajult a helyzet odáig, hogy utcára mennek.

Mindenképpen figyelemre méltó, hogy például Novák Előd már évekkel korábban rámutatott írásbeli kérdésében az MVM tisztességtelen gyakorlatára.

"Az MVM bevett szokása, hogy gyakran irreális összegű számlákat küld ki az ügyfeleknek. Ezeket az összegeket a fogyasztók kénytelenek befizetni, hiszen ennek hiányában a szolgáltatást kikapcsolják. A túlfizetést majd valamikor az MVM visszaszolgáltatja, de addig is ingyen használják az ügyfelek pénzét. Ráadásul a pénz, mire visszakerül a jogos tulajdonosához, veszít az értékéből. Tehát a szolgáltató saját kedvezményes hitelkonstrukcióját vezette be a piacra. Az MVM haszonszerzése inkorrekt, ezért mielőbbi kormányzati lépéseket kérek a fogyasztók védelme érdekében. A probléma nem új keletű. Mikor óhajtják végre ezt a csalást kivizsgálni?" - fogalmazott akkor és tette fel a kérdést. A levél címzettje Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter volt.

A fenti események jelzik, hogy nem óhajtottak változtatni a gyakorlaton, ezért pénteken jön egy egész napos tüntetés, ráadásul különösen ellentmondásos az ügy, ugyanis a kormány rendre a rezsicsökkentés fontosságára szokott hivatkozni. Ez esetben erősen megbicsaklik a történet.

S, hogy tovább fejtsük a szálakat, bizony a MVM-hez van köze Mészáros Lőrincnek is.

2025 elején az állami MVM kiírt egy közbeszerzést kombinált ciklusú gázturbinás (CCGT) blokkok építésére több erőműnél, köztük a Mátrai Erőmű területén. A tenderen győztes konzorcium egyik tagja a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Status KPRIA Zrt. volt. Micsoda meglepetések.

Lantos János – Kuruc.info