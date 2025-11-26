Anyaország :: 2025. november 26. 13:01 ::

Nyomozóiroda: hat embert gyanúsítanak Molnár Péter 1997-ben történt felrobbantása ügyében

Molnár Péter 1997-ben történt felrobbantása ügyében hat embert gyanúsítanak, a Radics család 2002-es eltűnése kapcsán pedig már emberölés miatt nyomoznak; a nyomravezetői díj 40 millió forint - mondta el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatója szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Jeney Áron közölte, a régen elkövetett emberölési ügyekben - ide tartoznak az 1990-es és a 2000-es években elkövetett leszámolásos ügyek is - a nyomozást 2011 óta az NNI és a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) közösen végzi.

Molnár Péter esetét ismertetve elmondta: 1997. augusztus 13-án Balatonalmádi és Szentkirályszabadja között felrobbant egy Nissan típusú gépkocsi, amelynek vezetője, Molnár Péter a helyszínen életét vesztette, a jármű másik utasa pedig életveszélyes, súlyos sérüléseket szenvedett.

A rendőrség évtizedekig megoldatlan ügyként kezelte az előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölést - írta közleményében a KR NNI, amely egyúttal jelezte, az NVSZ -szel közös nyomozócsoportja évről évre elővette ezt az ügyet, majd eljutottak arra a pontra, amikor az információk alapján meg lehetett állapítani, hogy kik követték el a bűncselekményt.

Jeney Áron a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a bűncselekmény elkövetésével az NNI hat embert gyanúsít, akik közül az NNI, az NVSZ tisztjei és a TEK (Terrorelhárítási Központ) műveleti egységei 2025. november 18-án három embert fogtak el.

Hozzátette, hogy a többiek közül ketten más ügyből kifolyólag letartóztatásban vannak, egyikük pedig jogerős szabadságvesztését tölti.

Hiripi Gábor, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Szolgálat Életvédelmi és Célkörözési Főosztályának vezetője elmondta, Molnár Péter felrobbantása ügyében kezdetben több szálon folyt a nyomozás, mivel az áldozat ismert volt a veszprémi szervezett bűnözői körökben.

Felidézte, hogy a Veszprém megyei rendőr-főkapitányság meg is szüntette a nyomozást, mert annak első szakaszában nem sikerült olyan bizonyítékokat találni, amelyekkel megállapítható lett volna az elkövető személye.

Jelezte ugyanakkor, hogy az eltelt évek során többször átnézték az ügyet, amelynek a megoldásában az is segített, hogy az idő múlásával a prominens személyek a bűnszervezetekből hosszú időre rács mögé kerültek, így egyre inkább "megtört a hallgatás fala", és egyre több ember érezte úgy, hogy megosztja a rendőrséggel azt, amit tud.

Kiemelte, az NNI 2025 áprilisában újra elrendelte a nyomozást Molnár Péter felrobbantása miatt. Jelezte, a bűncselekmény szereplői továbbra sem viselkedtek törvénytisztelő állampolgárként, és a Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság több súlyos bűncselekmény miatt előzetes letartóztatásba helyezett több szereplőt, akik rács mögé is kerültek.

Mindezek mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az idő múlásával egyre inkább elterjedt a bűnözői körökben, hogy "működnek a rendőrséggel kötött alkuk, a rendőrséggel és az ügyészséggel érdemes egyezkedni".

Közölte, az NNI és az NVSZ közös nyomozócsoportja újra átnézte a rendelkezésre álló bizonyítékokat, beszereztek új vallomásokat is, így "a mozaikok a helyükre kerültek", meg lehetett állapítani a bűncselekmény elkövetésében betöltött szerepeket.

Hiripi Gábor elmondta a gyanú szerint a csoport tagjai 1997 nyarán döntöttek úgy, hogy Molnár Péternek meg kell halnia, részben azért, mert át akarták venni az üzleti érdekeltségeit.

A csoport tagjai B. Rolandot és B. Ferencet bízták meg a gyilkosság elkövetésével, akiknek az volt az első terve, hogy Molnár Pétert a lakásánál lövik le, ezt azonban nem tudták kivitelezni. Ezután döntöttek úgy, hogy felrobbantják.

A robbanószert T. Tibor és Gy. László szerezte be, a robbantást B. Ferenc és B. Roland hajtotta végre. Az elkövetők a merényletet megelőző éjjel helyezték el a sértett autójának alvázán a robbanószerkezetet, az azonban az eredeti tervekkel szemben nem reggel, hanem délután robbant fel.

Miután rekonstruálták a 28 évvel ezelőtt történteket, az NNI, az NVSZ és a TEK november 18-án közös akcióban elfogta a 64 éves T. Tibort Ajkán, a 49 éves B. Rolandot Balatonalmádiban, az 54 éves S. Lajost Budapesten. Ebben az időszakban a csoport másik három tagja - az 59 éves Gy. László, az 54 éves B. László és az 53 éves B. Ferenc - büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodott.

Hiripi Gábor elmondta, kollégái mind a hat személyt gyanúsítottként hallgatták ki előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt. A bíróság a most elfogott tettesek közül kettőnek az előzetes letartóztatását, egynek pedig a bűnügyi felügyeletét rendelte el.

Az eljárást tovább folytatják, további bizonyítékokat szereznek, hogy az ügy vádképesen menjen át az ügyészségnek, és a majd 30 évvel ezelőtt elkövetett emberölés ügyében ítélet szülessen - jelentette ki a főosztályvezető.

Jeney Áron kitért a Radics család ügyére: Radics Attila, élettársa és 3 éves kislányuk 2002 januárjában tűnt el Pest megyei otthonukból. A nyomozás adatai alapján bűncselekmény áldozataivá váltak, ezért a nyomozóiroda több emberen elkövetett emberölés miatt nyomoz jelenleg is.

Kiemelte, hogy a nyomozás elősegítése érdekében az országos rendőrfőkapitány 40 millió forintos nyomra vezetői díjat tűzött ki az ügyben.

Aki az elkövetők azonosítását elősegíti, vagy olyan bizonyítékot hoz a hatóság tudomására, ami ennek a súlyos bűnnek a megoldásához vezet, az jogosáltá válik erre az összegre - mondta Jeney Áron, aki hangsúlyozta, "nem fogjuk feladni, meg fogjuk találni az elkövetőket, ez a cél".

